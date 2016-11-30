Türkiye Dağcılık Federasyonu Hakkari İl Temsilcisi Naci Ertunç, doğa fotoğrafçısı Esat Kılıç, doğa sevenler Av. Turgut Besi, Ramazan Akbaş, Kemal Dağgöl, Aydın Şan, İsmet Karadeniz ve beraberindekiler, havaların soğumasıyla birlikte maceralarına son noktayı koydular. Bir süre önce yaşanan çözüm sürecini fırsat bilerek hiç kimsenin çıkamadığı Cilo Buzul Dağları ve Sümbül Dağı tırmanışını gerçekleştirerek Hakkari’nin doğa ve turistik alanlarını en güzel şekilde tanıtan doğa severler, basında geniş yer bulmuştu.

İl dışında bulunan birçok dağcı, akademisyen, yabancı ve yerli turistlere rehberlik ederek Hakkari’nin tanıtımına öncülük eden Hakkarili doğa sevenler, son günlerde havaların soğuması üzerine maceralarını başka bahara bıraktılar. Son günlerde Hakkari çevresindeki bazı bölgelerde tırmanış gerçekleştiren doğa sevenler, huzurun sağlanması halinde Hakkari’nin turist cenneti haline geleceğini ve ülkenin ekonomisine büyük katkı sağlanacağını ifade ettiler.