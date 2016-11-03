Doğal afetler insan yaşamının bir parçasıdır. Özellikle deprem kuşağında bulunan ülkemiz bu anlamda ciddi bir risk altında. İşte bu yüzden doğal afetlere karşı bilinçlendirme çalışmaları çok daha büyük bir anlam taşımakta. Konunun öneminin farkında olan İstanbul Aydın Üniversitesi de doğal afetlere karşı bireysel farkındalık oluşturmanın öneminin vurgulandığı "Afetlere Karşı Bireysel Hazırlığın Önemi" konulu bir konferans düzenledi.

Afetin içindeki temel faktörün insan olduğunu belirten İstanbul Aydın Üniversitesi Afet Eğitimi ve Araştırma Merkezi Uzmanı Serhat Yılmaz, "Nelerin afete yol açtığını öğrenmemiz lazım. Çünkü deprem de yağmur gibi bir doğa olayıdır. Yağmur yağdığında nasıl şemsiye kullanıyorsak depremde de benzer hazırlıkları yaparak önlem almamız gerekiyor. Burada temel olan şey doğa olaylarının insanlara zarar vermesini engelleyecek yöntemler geliştirmek. Bu sel olaylarında da geçerlidir. Örneğin dere ayağını yapılaşmaya açarsanız selin kaçınılmaz olması doğal olur. Ya da deprem anında sağlam bir binada oturmuyorsanız, binanın yıkılması doğal bir şeydir" ifadelerini kullandı.



Nasıl önlem almalıyız?

"Deprem insanı öldürmez. İnsanı öldüren binalardır" diyerek sözlerine devam eden Serhat Yılmaz, "Sağlam yapılar inşa etmeli, buralarda oturmalı, alıp satarken ve kiralarken mutlaka deprem yönetmeliğine uygun yapılıp yapılmadığını mutlaka kontrol etmeliyiz. Binamızın sağlamlığından şüphe ediyorsak gerekli testleri yaptırmak için üniversiteler ve belediyelerden hizmet alabiliriz. Eğer bina sağlam değilse ya yeniden inşa etmeli ya da güçlendirme çalışması yapmalıyız. Binanın sağlamlığından emin olduktan sonra içerdeki eşyaların sabitlenmesi lazım. Çünkü sarsıntı esnasında düşerek içerde yaşayan kişilere zarar verebilir. Üçüncü adımda ise deprem esnasında yapmamız gereken bir uygulama var. Bu da çök kapan tutun pozisyonu. Buradaki temel mantık, olası bir sarsıntıda yerle olan temasımı arttırarak dengemizi daha fazla sağlamaya çalışmak ve hedef küçülterek düşebilecek cisimlerden kendimizi korumaktır. Hayati organlarımızı yani baş, boyun, ense ve yüzümüzü koruyarak bu uygulamaları gerçekleştirebiliriz" şeklinde açıklamalarda bulundu.



Panik yok!

Deprem anında panik yapmamanın hayati önem taşıdığını ifade eden Yılmaz, "Öncelikli olarak güvendiğimiz bir yerde çök kapan tutun hareketini uygulamamız gerekli. Bunları uygularken belirli kriterler var ve buradaki eğitimimizde kapsamlı bir şekilde bunu anlatacağız. Bireylerin günlük yaşam içerisinde zaman geçirdikleri her alanda hızlıca risk analizi yapabilecekleri bir konuma getirmek, bu farkındalığı oluşturmak ve olası bir deprem anında nasıl davranacaklarını öğrenmelerini sağlamak bizim temel amacımız. Bir farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz" dedi.

SİNEM ERYILMAZ