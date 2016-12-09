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Doğal antibiyotiğe yoğun ilgi! Kapış kapış gidiyor

Soğuyan havalarda soğuk algınlığı, üşüme, öksürük, direnç düşüklüğü gibi şikayetleri olanlar, doğal antibiyotik olarak ifade edilen bitkilere yöneliyor.

Doğal antibiyotiğe yoğun ilgi! Kapış kapış gidiyor

09 Aralık 2016 09:23
Doğal antibiyotiğe yoğun ilgi! - Tıkla İzle

Havaların soğuması üzerine vatandaşlar soğuğa bağlı hastalıklara yakalanmamak için fesleğen, hatmi çiçeği, meyan kökü, zencefil, zerdeçal, tarçın, hibiskus gibi bitkilere yöneliyor. Hava sıcaklıklarının daha da düşeceği uyarıları üzerine vatandaşlar, aldıkları bitkiler ve bitki karışımlarının çayını yapıyor. Son dönemlerde kış bitkilerine yoğun ilgi olduğunu belirten 20 yıldır aktarlık yapan Serkan Karademir “Havalar bu sene çok soğuk geçecek. Bu nedenle insanlar bitkisel ilaçlara yöneldi” dedi.

Öksürük için fesleğen
Serkan Karademir, öksürük, göğüs yumuşaması, balgam ve sindirimsizlik gibi hastalıklar için fesleğenin yoğun bir şekilde tercih edildiğini ifade etti. Karademir, “Vatandaşlar, göğüs yumuşatmak ve balgam sökmek için fesleğen istiyorlar. Hayli tutuluyor, ilgi görüyor. Gerçekten göğsü yumuşatıyor ve öksürüğü kesiyor” dedi.

Soğuk algınlığı için karışımlar
Karademir, soğuk algınlığı, iltihap kurutmak, direnç arttırma, öksürük gibi rahatsızlıklar için ise çeşitli karışımlar kullanıldığını ifade etti. Karademir, “Bu kış döneminde ada çayı, hatmi çiçeği ve meyan kökü, en çok tercih edilenlerden biri. Mükemmel bir karışım. Zencefil, zerdeçal, üzüm çekirdeğinin çekilmişini orijinal balla karışım yaparak, akşamları, yediklerinde yine balgam sökücü, öksürük kesme. İltihap, soğuk algınlığı gibi durumlarda fayda veriyor. Yine ıhlamur da kışın tercih edilen bir çay. Direnç arttırıcı tarçın, hibiskus, kuş burnu gibi bitkiler ise vücudun hem direncini arttırıyor hem de kan direncini hızlandırdığı için üşümeyi engelliyor. Lavanta çiçeği göğsü yumuşatır, civanperçemi vücuttaki iltihapları sökerek, vücut direncini yükseltir” diye konuştu.

Lider Olgun - Serhat Demir

Etiketler: doğal antibiyotik, Fesleğen, hatmi çiçeği


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