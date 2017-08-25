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“Doğal Mimari Stüdyosu” GAÜ’de gerçekleşti

GAÜ Mimarlık Bölümü “2016-2017 Akademik Yılı Yaz Okulu” çalışmaları çerçevesinde, 20 farklı doğal yapı tekniğinin kullanıldığı ev ve insan yerleşkeleri tasarımlarının öngörüldüğü “Doğal Mimari Stüdyosu”nu gerçekleştirdi.

“Doğal Mimari Stüdyosu” GAÜde gerçekleşti

25 Ağustos 2017 10:08

Ekolojik-doğal yapıların tasarımı ve üretiminin irdelendiği stüdyo çalışması boyunca mimarlık öğrencileri zamanın testinden geçmiş ve insan sağlığını destekleyen yaşam alanları sunan, yeryüzünün kaynaklarının da bilgece kullanılmasını destekleyen konut ve yerleşke tasarımı eğitimi aldılar.
Girne Amerikan Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi’nden alınan bilgiye göre Kıbrıs Adası’nın iklimsel koşulları da göz önünde bulundurularak toprak, taş, bitkiler (saman, ahşap gibi) ve benzer doğal malzemelerin kullanımı ile uygun yapı tekniklerinden de faydalanılarak tasarlanan projelerin detaylı çizimleri ve modellemeleri, yine öğrenciler tarafından gerçekleştirildi.
Doç. Dr. Senem Zeybekoğlu Sadri ve Doç. Dr. Hossein Sadri tarafından yürütülen tasarım stüdyosunda ortaya konulan amacın çevreye zarar vermeden mimari yapmanın bilgisini ve farkındalığını yaygınlaştırmak olduğu belirtildi.
Özellikle, insanların doğaya verdikleri zararları da onarmak üzere; bilgi, beceri, duyarlılık ve talebi artırma gibi yüksek amaçlara da hizmet edildiği de vurgulanan ‘Doğal Mimari Stüdyosu’nda; günümüzün bilgi ve teknolojisinin kullanıldığı ev ve yerleşkelerin; diğer canlıların da tüm yaşam ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanmış olması, çevrenin onarılması gibi konu başlıkları üzerinde de çalışıldı. 

Kıbrıs’ta da GAÜ mimarlık, eko alternatif projelere güç veriyor.

Sürdürülebilir tarım ya da permakültür beraberliğinde, bütüncül sistemler tasarımı ve yenilenebilir enerjiler ile desteklenen ‘Mimaride Ekolojik Yaklaşım’ın aynı zamanda sosyal dönüşüm için etkin bir araç olduğu vurgulandığı “2016-2017 Yaz Okulu” akademik literatüründe düşük maliyetli barınak, sürdürülebilir arazi kullanımı, doğal kaynakların bilinçli kullanımı, yapılarımızın yerelleşmesi ve güzelleştirilmesi, kültürün ve geleneksel bilgeliklerin korunması ile devamı, toplumun canlandırılması gibi konu başlıkları da öne çıkarıldı. Tasarım stüdyosu kapanış sergisi ile sona erdi.
 

Etiketler: ekolojik yaklaşım, Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), mimari


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