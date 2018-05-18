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Doğan Babacan hayatını kaybetti!

FIFA Dünya Kupası finallerinde maç yönetmiş ilk Türk hakem olan Doğan Babacan hayatını kaybetti.

Doğan Babacan hayatını kaybetti!

18 Mayıs 2018 11:36

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