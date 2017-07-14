Doğancan Akkaya, Elaziz Belediyespor’da

TFF 3. Lig’de yeni sezon öncesi dış transfer çalışmalarını sürdüren Elaziz Belediyespor, son olarak Bölgesel Amatör Lig ekibi Nevşehir Gençlikspor’da forma giyen sağ bek oyuncusu Doğancan Akkaya’ya ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.

Kaleci Engin Olgun ve Karacabey Birlikspor’dan sağ bek Süleyman Baykuş ile daha önce sözleşme imzalayan kırmızı-lacivertli takım, böylelikle 3. dış transferini gerçekleştirmiş oldu.

25 yaşındaki oyuncunun kariyerinde Spor Toto 3. Lig'de 57 ve Bölgesel Amatör Lig'de de 45 maçı bulunuyor. Doğancan, geçtiğimiz sezon Nevşehir Gençlikspor formasını 22 maçta giymişti.

Hüseyin Kabukçu