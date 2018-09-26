Doğanın Ritmi” Galeri Aydın'da



27 Eylül Perşembe günü saat 15.00'te Galeri Aydın'da açılışı yapılacak olan sergide karışık teknik kullanılarak yapılmış illüstrasyon çalışmaları yer alıyor. Sanatçının doğayı baz alarak oluşturduğu çalışmalar 27 Ekim 2018 tarihine kadar İAÜ Florya yerleşkesinde bulunan Galeri Aydın'da sergilenecek.

Doğa ve insan birlikteliği

Zabunoğlu, doğanın saf ve sihirli enerjisinin kendisi üzerinde oluşturduğu olumlu etkiyi çalışmalarına aktararak, doğa ile insanın birlikte sağladığı uyumu, kentlerdeki yaşamları, hayalleri ve ümidi, kendisine ve çevresine yabancılaşan, doğadan kopan insanları, düşsel bir anlatımla çalışmalarına yansıtırken, bireylerin küresel ısınmaya, doğanın katledilmesine karşı duyarlı ve çözümlerin bir parçası olmalarını hissettirmeye çalışıyor.

Sevim Zabunoğlu kimdir?

Düzce'de doğan Zabunoğlu, İlk ve orta öğrenimini İstanbul'da tamamladı. 1984 yılında Bakırköy Anadolu Kız Meslek Lisesi Resim Bölümü'nü bitirdi. Aynı yıl Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda bölümüne girmeye hak kazandı. Zabunoğlu, bu bölümden 1988 yılında mezun oldu. Haliç Üniversitesi Moda ve Tekstil Tasarım Bölümü'nde yüksek lisansını tamamladı. 1989 yılında Semih Yener Eğitim Merkezi'nde tasarım öğretmeni olarak çalıştı. Daha sonra İngiltere'ye gitti ve burada Class Act. ve Winskill firmalarında tasarım danışmanı olarak görev aldı. 2004'te gittiği Kıbrıs'ta, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'nde Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü'nde 2010 yılına kadar çalıştı, görevi süresince bölüm başkan vekilliği yaptı. 2012'den beri İstanbul Aydın Üniversitesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü'nde öğretim görevlisi olarak görev yapıyor.

