Doğu Akdeniz-2017 tatbikatı başladı

Tatbikatın brifingi, Nisan 2017 tarihinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edilen Türkiye’nin en büyük tank çıkarma gemisi TCG Bayraktar’da gerçekleşti. Güney Görev Grup Komutanı Tuğamiral Hakan Ercan brifingde gözlemcilere tatbikat hakkında bilgi verdi. Brifingde konuşan Hakan Ercan, “Doğu Akdeniz tatbikatı su üstü, hava ve denizaltı savunma harbi eğitimleri senaryo kapsamında konvoy harekatı ile afet ve acil durum eğitimleri olmak üzere deniz harekatının gerektirdiği diğer eğitim ihtiyaçlarını da karşılama olanağı sunmaktadır. Doğu Akdeniz 2017 tatbikatı Türk Deniz Kuvvetleri ev sahipliğinde 2 yılda bir icra edilen çok uluslu bir davet tatbikatıdır.

Doğu Akdeniz 2017 tatbikatına Türkiye dahil olmak üzere 5 ülkeden 25 gemi ve denizaltı, 27 uçak, helikopter olmak üzere toplam 52 platform ve 3 bin 500’ün üzerinde personel iştirak etmektedir. Ayrıca 6 ülke ve NATO’dan toplam 11 personel tatbikata gözlemci ve analiz timinde görevli olarak iştirak edecektir. Tatbikat Türk Deniz Kuvvetleri ev sahipliğinde Donanma Komutanlığı tarafından planlanmış ve Güney Görev Grup Komutanlığı tarafından sevk ve idare edilecektir” dedi.

Tatbikat hakkında brifing veren Binbaşı Ömür Özdemir, “Tatbikata, Türkiye’den 5 fırkateyn, 1 korvet, 5 hücümbot, 3 denizaltı, 2 akaryakıt gemisi, 1 amfibi gemi, 1 açık deniz römorkörü, 1 SG arama kurtarma gemisi ve helikopteri, 6 deniz helikopteri, 2 deniz karakol uçağı, 1 havadan ihbar kontrol uçağı ve 4 görev uçuşu savaş uçağı iştirak etmektedir. Bu yıl tatbikata ayrıca, Azerbaycan, Bahreyn, Cezayir, Katar, Pakistan, Romanya ve NATO’dan 8 gözlemci ve 3 analiz timi iştirak edecek” diye konuştu.

Tatbikatta TCG Bayraktar’ın imkan ve kabiliyeti denenecek

9-11 Kasım 2017 tarihleri arasında tatbikata katılan unsurlar tarafından müşterek ortamda koordineli su üstü, denizaltı ve hava savunma harbi eğitimleri icra edilecek. Yine bu safhada su üstü unsurlarının iştiraki ile asimetrik tehdit eğitimleri, arama-kurtarma eğitimleri ve fiili silah atış eğitimleri yapılacak.

12-13 Kasım 2017 tarihlerinde arasında, kurgusal bir insani yardım destekleme harekatı senaryoları kapsamında, su üstü, denizaltı ve hava tehdidi altında yani çok tehditli ortamda konvoy harekat eğitimi yapılacak. 14-15 Kasım 2017 tarihlerinde deprem bölgesine, insani yardımın deniz yoluyla intikali, kıyı emniyetinin sağlanması, sahilde arama kurtarma, insani yardım, havadan sıhhi tahliye ve afetzedelerin tahliyesini içeren bir afet ve acil durum senaryosuna istinaden Aksaz Limanı'nda fiili eğitimler icra edilecek. Tatbikatın bu kısmında İngiltere HMS OCEAN amfibi helikopter gemisi ile müşterek harekat yapılarak, milli amfibi gemimiz TCG Bayraktar’ın imkan ve kabiliyetleri ve birlikte çalışabilirlik hususları denenecektir. Tatbikat 16 Kasım 2017’de Aksaz’da son bulacak.

Tatbikata katılan unsurlar

Tatbikatın amacının müttefik Birleşik Deniz Kuvvetlerini bölgesel krizden kaynaklanan tehdit ve risklere karşı eğitmek, angajman kuralları talep usulleri ve uygulamalarını denemek, karargâh personelini barışı destekleme harekatına destek kapsamındaki deniz harekatının planlama ve icrası konusunda eğitmek, kuvvet entegrasyon eğitimleri kapsamında deniz harekat nevilerini denemek, fiili silah atışları icra etmek, afet ve acil durum harekatı, arama kurtarma, insani yardım ve havadan sıhhi tahliye usulleri ile tahliyeler esnasında kıyı emniyetinin sağlanmasını denemek olduğu açıklandı.

Tatbikata, Türk Deniz Kuvvetleri, Türk Hava Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan toplam 21 gemi, 17 uçak ve helikopter, İngiliz bir amiral komutasında bulunan ve bir İngiliz helikopterli amfibi hücum gemisi, 1 Türk fırkateyn, 1 Bulgar fırkateyni ve 9 helikopterden oluşan NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2, Romanya Deniz Kuvvetleri'nden 1 fırkateyn, ABD Deniz Kuvvetleri'nden 1 muhrip ve 1 deniz karakol uçağı katılacak.

Ayrıca, Kara Kuvvetleri Komutanlığı DAK (Doğal Afet Kurtarma) timleri ve ambulans helikopteri, Hava Kuvvetleri Komutanlığı arama kurtarma helikopteri ve AKİP (Arama Kurtarma İhtisaslı Personel) timi, İçişleri Bakanlığı (Jandarma Genel Komutanlığı), JAK (Jandarma Arama Kurtarma) timleri, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ekipleri, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü, Nene Hatun acil durum müdahale gemisi ve Sağlık Bakanlığı seyyar hastanesi, komuta kontrol aracı ve UMKE (Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi) ekipleri ile Türk Kızılay’ı katılacak.

Bayraktar’ın özellikleri

Milli Tank Çıkarma Gemisi Bayraktar, tek tekneli, deplasman tipi ve tamamen çelik konstrüksiyon olarak inşa edildi. Üst binası balistik korumalı olan gemi, nükleer, biyolojik ve kimyasal saldırılar için tam personel korumasına sahip bulunuyor. Söz konusu gemi, Türkiye'de özel sektör tersaneleri tarafından inşa edilen en büyük ve ileri teknolojiye sahip harp gemisi özelliğini taşıyor. Bayraktar Nisan 2017’de İstanbul Tuzla’da düzenlenen tören ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edilmişti.

Bekir Tosun

