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Doğu Anadolu 2018’e kar yağışı altında girdi

Doğu Anadolu'da yeni yılın ilk dakikalarında kar yağışı etkili oldu. Erzurum’da kar ve tipi dolayısıyla çok sayıda köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Doğu Anadolu 2018e kar yağışı altında girdi
Bu fotoğraf yeni yılın ilk gününden! Lapa lapa kar yağdı... - Foto Galeri

01 Ocak 2018 12:05

Türkiye'de kışın en çetin geçtiği illerden olan ancak bir süredir önceki yıllara oranla yeterince yağış almayan bölgedeki Erzurum, Ardahan ve Kars'ta 2017 yılının son saatlerine doğru kar yağışı etkili olmaya başladı.

Yeni yılın ilk dakikalarında etkisini artıran yoğun kar yağışı ve tipi Ardahan ve Erzurum'da kısa sürede yüksek kesimlerin yanı sıra kent merkezlerini de beyaz örtüyle kapladı.

Dünyanın ve Türkiye'nin önde gelen kayak merkezlerinden Erzurum'da ise yılbaşı kutlamalarının adresi olan Palandöken başta olmak üzere önce yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar yağışı, yeni yılın ilk dakikalarında kent merkezini de tamamen beyaza bürüdü.

Kar yağışı, yılbaşı eğlencesi için Palandöken'e akın eden turistler ile turizmcileri sevindirdi.

Kar yağışı yüzünden şehrin ana arterleri başta olmak üzere çeşitli noktalarda tedbir amaçlı bekleyen Erzurum Büyükşehir Belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri, iş makineleriyle kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Yoğun kar yağışı ve tipinin sabah saatlerinde de etkili olduğu Erzurum’da çok sayıda köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı. Kar yağışıyla birlikte soğuk hava etkisini azaltırken Erzurum’da termometreler 1 dereceyi gösterdi. 

Ahmet Akbuğa

 

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