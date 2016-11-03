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Doğu Anadolu buz tuttu

Soğuk havaların etkisini arttırdığı Doğu Anadolu Bölgesi adeta buz tuttu. Doğu Anadolu'da gece en düşük hava sıcaklığı eksi 18 derece ile Ağrı'da ölçüldü. Palandöken Kayak Merkezinde ise otel işletmecileri pistlerde suni karlamaya başladı.

Doğu Anadolu buz tuttu

03 Kasım 2016 13:04
Doğu Anadolu buz tuttu - Tıkla İzle

Soğuk havanın gece saatlerinde etkili olduğu Erzurum’da şadırvanlar buz tuttu. Vatandaşlar üşümemek için kat kat elbise giyinirken inşaat işçileri de ateş yakarak ısınmaya çalıştı.

Palandöken’de suni karlama başladı
Havaların iyice soğumasıyla birlikte Palandöken Kayak Merkezinde otel işletmecileri pistlerde suni karlamaya başladı. Bu sene kayak sezonunun daha erken açılması için çalışmalara hız veren otel işletmecileri, pistleri kar makineleriyle gece saatlerine kadar karladı.

Palandöken’de kar kalınlığı 25 santimetreye ulaşırken kayak sezonunun 9 Aralık’ta açılması hedefleniyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Ağrı'da ölçüldü
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Özellikle sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis beklenen bölgede, hava sıcaklığının gün içerisinde 2-4 derece artması öngörülüyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 18, Kars'ta 10, Erzurum'da 8, Ardahan'da 7, Erzincan'da 6, Iğdır'da 2 derece ölçüldü. Günün en yüksek sıcaklığı ise Erzurum'da 3, Kars'ta 4, Ağrı'da 5, Ardahan'da 6, Iğdır'da 10 ve Erzincan'da 13 derece olacak.


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