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Doğu Anadolu’da su baskını

Doğu Anadolu Bölgesi’nde öğleden sonra başlayan sağanak yağış Erzurum, Kars ve Ardahan’da su baskınlarına neden olurken Ağrı’da da dolu etkili oldu.

Doğu Anadoluda su baskını

16 Ağustos 2017 18:01
Doğu Anadolu’da su baskını - Tıkla İzle

Sağanak, Erzurum kent merkezinde Ardahan ve Kars ile ilçelerde etkili oldu. Erzurum’da Çat yolu başta olmak üzere çeşitli semtlerde, sağanak nedeniyle bazı binaların giriş katlarındaki daireler ile iş yerlerini su bastı. Ev ve iş yerlerine biriken sular, itfaiye ekipleri ve vatandaşlarca tahliye edilmeye çalışıldı.

Kentte yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle bazı araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, bazıları yolda kaldı. Araçlarından çıkamayan vatandaşlar, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Cadde ve sokaklardaki vatandaşlar da ani bastıran sağanağa hazırlıksız yakalandı.

Ağrı’da da Sinek ve Kandil Yaylaları ile Mecit mezrasında dolu etkili oldu. Yaklaşık 20 dakika süren dolu sonrası oluşan sele kapılan 3 koyun telef oldu, bazı tarım alanları suyla kaplandı.

"METEOROLOJİ’DEN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI"

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Erzurum, Kars ve Ardahan’da yerel kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu. Meteoroloji’den yapılan açıklamada, kuvvetli yağış nedeniyle ani sel, su baskını ve yıldırım gibi oluşması muhtemel risklere karşı uyarıda bulunularak, şöyle denildi:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğle saatlerinden sonra Kars, Ardahan çevreleri, Erzurum’un kuzey ve doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, dolu, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır"

Ahmet Akbuğa - Selçuk Kaya

Etiketler: doğu anadolu, su baskını


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