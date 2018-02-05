Doğu Ekspresi dolu dolu geliyor

AK Parti Kars Milletvekili Selahattin Beyribey ve Sarıkamış Belediye Başkanı Göksal Toksoy, Sarıkamış Garı’ndan Doğu Ekspresi’ne binerek Kars’a yolculuk yaptı. Doğu Ekspresi ile kente gelen yolculara karanfil dağıtılarak, sıcak çorba ikram edildi.

Son günlerde popüler olan Doğu Ekspresi ile Ocak ayının ilk 15 gününde Kars’a 14 bin ziyaretçi gelirken, bu sayı Ocak ayı sonu itibariyle yaklaşık 50 bini buldu. Doğu Ekspresi ile gelen misafirlerin ilk uğrak yeri Çıldır Gölü olurken, ikinci sırayı medeniyetlere ev sahipliği yapan Ani Öğren Yeri aldı. Ziyaretçiler, ayrıca Kars Kalesi, Harakani Külliyesi ve Sarıkamış’ı da gezdi. ,

Serkan Erkoç - Alper Yıldırım