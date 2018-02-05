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Doğu Ekspresi dolu dolu geliyor

Doğu Ekspresi ile Türkiye’nin 81 ilinden insanlar Kars’a geliyor. Kente gelen ziyaretçiler, gar binasında karanfillerle karşılanıyor.

Doğu Ekspresi dolu dolu geliyor
Karanfillerle karşılanıyorlar! Sayı 50 bini buldu - Foto Galeri

05 Şubat 2018 22:04
Doğu Ekspresi dolu dolu geliyor - Tıkla İzle

AK Parti Kars Milletvekili Selahattin Beyribey ve Sarıkamış Belediye Başkanı Göksal Toksoy, Sarıkamış Garı’ndan Doğu Ekspresi’ne binerek Kars’a yolculuk yaptı. Doğu Ekspresi ile kente gelen yolculara karanfil dağıtılarak, sıcak çorba ikram edildi.

Son günlerde popüler olan Doğu Ekspresi ile Ocak ayının ilk 15 gününde Kars’a 14 bin ziyaretçi gelirken, bu sayı Ocak ayı sonu itibariyle yaklaşık 50 bini buldu. Doğu Ekspresi ile gelen misafirlerin ilk uğrak yeri Çıldır Gölü olurken, ikinci sırayı medeniyetlere ev sahipliği yapan Ani Öğren Yeri aldı. Ziyaretçiler, ayrıca Kars Kalesi, Harakani Külliyesi ve Sarıkamış’ı da gezdi.  ,

Serkan Erkoç - Alper Yıldırım

 

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