Doğu Karadeniz’de 2017 yılı ilk 6 ayında yapı ruhsatı verilen daire sayısı yüzde 26 arttı

TÜİK Trabzon Bölge Müdürlüğü'nün yapı izin istatistiklerinden derlediği bilgilere göre, 2017 yılının ilk altı ayında Doğu Karadeniz Bölgesi'nde toplam bin 650 bina ve 15 bin 939 daire için yapı ruhsatı verildiği belirtilerek, bir önceki yılın aynı dönemine göre ruhsat verilen bina sayısında yüzde 15,3 daire sayısında da yüzde 26 artış olduğu öğrenildi.

Öte yandan, yapı ruhsatı verilen bina sayısının 2017 yılının ilk altı aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre Ordu'da yüzde 63,5 artarak 664’e, Gümüşhane’de yüzde 24,6 artış ile 81’e Artvin’de yüzde 17,1 yükselerek 41’e çıkarken Rize’de yüzde 29,3 düşerek 65’e, Giresun’da yüzde 4,2 azalarak 248’e ve Trabzon’da yüzde 4,0 düşüş ile 551’e gerilediği kaydedildi.

Yapı kullanım izin belgesi verilen daire sayısı Artvin’de yüzde 15,6 düştü

Doğu Karadeniz'de 2017 yılının ilk altı ay itibariyle, yapı kullanım izin belgesi verilen bina sayısı bin 158, daire sayısı 9 bin 417 oldu. Bir önceki yılın aynı dönemine göre yapı kullanım izin belgesi verilen bina sayısı yüzde 2,6, daire sayısı yüzde 12,4 arttı.

Bölge illerine bakıldığında, Artvin’de yüzde 15,8 azalarak 32’ye, Ordu’da yüzde 14,2 düşüş ile 291’e, Giresun’da yüzde 5,4 azalış ile 283’e, Gümüşhane’de yüzde 2,2 düşerek 44’e gerilerken Trabzon’da yüzde 22,8 artış ile 453’e ve Rize’de yüzde 41,0 yükselerek 55’e çıktı.

Yapı kullanım izin belgesi verilen daire sayıları ise 2017 yılının ilk altı ayında önceki yılın aynı dönemine göre Rize’de yüzde 106,4 artış ile bin 253’e, Giresun’da yüzde 45,1 yükselerek bin 866’ya, Gümüşhane’de yüzde 25,5 artarak 310’a, Trabzon’da yüzde 4,5 yükseliş ile 3 bin 493’e çıkarken Ordu’da yüzde 13,5 düşerek 2 bin 164’e ve Artvin’de yüzde 15,6 azalış ile 331’e geriledi.