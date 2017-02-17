Trabzon’da 350 mahalle yolu ulaşıma kapanırken, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye ekipleri tarafından çalışmalar devam ediyor. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Meteoroloji’den alınan bilgilere göre kar yağışının öğle saatlerinde son bulacağını belirterek, “Ekiplerimiz çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürüyor. Akşam saatlerine kadar kapalı mahalle yollarının büyük bir kısmını tekrar açmış olmayı hedefliyoruz” dedi.

Gümüşhane’de 33 köy yolu ulaşıma kapalı

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından ilçe genelindeki okullar bugün de tatil edildi. İlçede iki gündür etkili olan kar yağışının ardından dün için tatil kararı verilirken, yağışın bugün sabah saatlerine kadar devam etmesi nedeniyle bugün de tatil kararı verildi.

Kürtün Kaymakamı Mehmet Durgut, tatil kararını sosyal medya hesabından duyururken, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağını duyurdu. Öte yandan, yağışla birlikte il genelinde 33 köy yolu ulaşıma kapandı. Kürtün ilçesindeki tüm köy yolları ulaşıma kapanırken Torul ilçesinde de 5 köy yolu ulaşıma kapalı.

Karayollarında ise buzlanma nedeniyle sürücülerin dikkatli ve tedbirli olması istendi. Meteorolojik tahminlere göre, yağışlı havanın bugün etkisini kaybetmesi beklenirken, özellikle geceleri havanın sıfırın altında 15 dereceye kadar düşeceği fakat gündüz hava sıcaklığının artacağı tahmin ediliyor. İl merkezinde gece en düşük sıcaklık sıfırın altında 7,8 derece olarak ölçülürken, okulların tatil edildiği Kürtün ilçesinde ise sıfırın altında 4,8 derece olarak ölçüldü. Hava sıcaklığının en düşük olduğu ilçe sıfırın altında 16,4 dereceyle Şiran ilçesi olurken, Şiran’ı, sıfırın altında 13,7 derece ile Köse, sıfırın altında 12 dereceyle Kelkit, sıfırın altında 7,8 dereceyle Merkez ve sıfırın altında 6,3 dereceyle Torul ilçesi izledi.

Artvin'de 147 köy yolu ulaşıma kapandı

Artvin'de geçtiğimiz gün başlayan kar yağışı şehri etkisi altına aldı. Etkisini arttıran kar nedeni ile Artvin merkezde 14, Ardanuç'ta 6, Arhavi'de 22, Borçka'da 36, Murgul'da 11, Hopa'da 29, Şavşat'ta 17 ve Yusufeli'de 12 olmak üzere 147 köye ulaşım sağlanamıyor.

Rize’de köy yollarının tamamı ulaşıma kapandı

Rize’de de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Toplam 348 köyün bulunduğu Rize’de köy yollarının tamamı ulaşıma kapandı. Rize İl Özel İdaresi tarafından 107 personel ile yol açma çalışmaları devam ederken, Çamlıhemşin’in 7, İkizdere’nin 7 ve Ardeşen’in 3 köyünün nüfus barındırmadığından yaz başına kadar açılmayacağı belirtildi.

Rekor yine Giresun’da

Doğu Karadeniz'de kar yağışından nasibini en çok alan il Giresun oldu. Toplamda 550 köyün bulunduğu Giresun'da 363 köy yolu ulaşıma kapandı. 5 bin 17 kilometrelik yol ağının kapalı olduğu Giresun'da toplam 72 ekiple kar temizleme çalışmaları devam ediyor.