Doğu Marmara’nın zam şampiyonu salatalık oldu

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Kocaeli Bölge Müdürlüğü verilerine göre Ocak 2018’de endekste ki 407 maddeden; 19 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 295 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 93 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova illerinden Ocak ayında fiyatı en çok artan madde yüzde 22,32 ile Salatalık olurken, salatalığı sırasıyla Mandalina, Doğalgaz abonman ücreti, Patlıcan ve Nar takip etti. Fiyatı en çok düşen madde ise yüzde-16,74 ile Etek olurken sırasıyla Kabak, Domates, Portakal Sıkmalık, Kaban (erkek) takip etti.

Ali Yıldız