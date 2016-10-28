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Doğubayazıt'taki sabotaj Van’ı gazsız bıraktı

Aksa Van Doğalgaz Dağıtım A.Ş. Müdürü Salim Çekici, Doğubayazıt ilçesindeki sabotajdan dolayı Van’da doğalgaz kesintisi olacağını duyurdu.


28 Ekim 2016 18:06

Yazılı bir açıklama yayınlayan Salim Çekici, dün akşam saat 21.00 sularında Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde BOTAŞ’a ait bolu hattına sabotaj düzenlendiğini hatırlattı. Çekici, “Sabotaj nedeniyle oluşan patlama sonucu yangın çıkmış ve BOTAŞ ekipleri ilgili vanaları kapatarak Van iline gelen BOTAŞ’a ait çelik hattın gaz akışını kesmişlerdir. Lisans alanımızdaki abonelere kapatılan vana sonrası BOTAŞ hattındaki stok gaz ve mevcut şebekemizdeki stok gaz ile gaz arzı sürdürülmektedir. Abonelerimize gaz arzının daha uzun sürdürülebilmesi için lisans alanımızdaki 2 büyük tüketiciye bilgi verilerek, BOTAŞ tarafından hattın onarımı yapılana kadar gaz arzı durdurulmuştur” dedi.

BOTAŞ yetkililerinin hattın onarılması için gerekli çalışmaları yapacaklarını ve sabotaj noktasının durumuna göre en kısa sürede tekrar gaz arzını sağlamayı planladıklarını ifade eden Çekici, “Ancak sabotaj nedeniyle oluşan yangın devam ettiği için henüz hattın tamirat işlemine başlanılamadığı bildirilmiştir. Sonuç olarak, Doğubayazıt ilçesindeki sabotaj nedeniyle BOTAŞ tarafından Van iline gaz akışı durdurulduğu için 29 Ekim 2016 Cumartesi gününden itibaren Van ili lisans alanımızdaki abonelerimizin gaz arzında kesintiler yaşanabilecektir. Bu nedenle 29 Ekim 2016 Cumartesi günü gaz arzında kesintiler yaşandığında, yakıcı cihazların kapalı konuma getirilerek yeniden gaz arzı sağlandığında kademeli olarak devreye alınması gerekmektedir” ifadelerini kullandı. 

Etiketler: Doğubayazıt


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