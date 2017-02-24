Türkiye’nin birçok bölgesinde kar yağışı etkili olurken Alanya’da güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, soluğu plajlarda aldı.

Hava sıcaklığı 19 dereceye kadar ulaşan ilçede tatilciler ve yerli halk, şubat ayına rağmen güneşli havanın tadını denize girerek ve güneşlenerek çıkardı. Kleopatra, Keykubat ve Damlataş plajlarında kumlara, şezlonglara uzanan tatilciler, kitap okudu ve uzun süre güneşlendi. Güneş banyosunun ardından kendilerini mavi sulara atan turistler, bol bol yüzdü, bazıları ise plaj boyunca yürüyüş yapmayı tercih etti.

Alanya Meteoroloji İstasyon Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, ilçede en yüksek hava sıcaklığı 19 derece, deniz suyu sıcaklığı ise 16 derece ölçüldü.

Nem oranının yüzde 62 olduğu ilçede güneşli havanın salı gününe kadar etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.

Erdal Anak

