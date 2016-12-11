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Doğu’da kar, tipi yolları ulaşıma kapadı

Doğu Anadolu Bölgesinde kar ve tipi dolayısıyla çok sayıda köy yolu ulaşıma kapandı. Tipiye aldırış etmeyenler ise Palandöken’de kızak kaymanın keyfini yaşadı.

Doğuda kar, tipi yolları ulaşıma kapadı

11 Aralık 2016 09:02

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Bölgede hava sıcaklıklarının düşmesinin ardından Erzurum, Ağrı, Ardahan ve Kars'ta kar yağışı başladı. Aralıklarla etkili olan zaman zaman tipiye dönüşen kar yağışı sebebiyle kent merkezleri beyaza büründü. Bölgedeki kar yağışı yüzünden yolların karla kaplanması ve buzlanmalardan dolayı sürücüler zor anlar yaşadı. Erzurum ile Bayburt arasında ulaşımı sağlayan Kop Dağı Geçidi ile Ardahan-Artvin, Ardahan-Posof ve Ardahan-Çıldır karayollarını kullanan sürücüler kar yağışı ve tipi yüzünden ilerlemekte güçlük çekti.
Karayolları ekipleri Erzurum'un yanı sıra kar yağışının etkisini gösterdiği Ardahan, Kars ve Ağrı'daki yollarda tuzlama ve kar küreme çalışmasını sürdürüyor.

Meteoroloji yetkilileri bölgede bugün Kars, Ardahan ve Erzurum'da aralıklı olarak kar yağışının, Erzincan ile Iğdır'da ise karla karışık yağmurun bir süre daha etkili olacağını ifade etti.

“Tipi altında Palandöken’de kızak keyfi”
Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden olan ve kısa süre önce otellerde kayak sezonu açılan Palandöken'e hafta sonunu fırsat bilerek gelen vatandaşlar tipiye aldırış etmeden kızak yapmanın keyfini yaşadı. Palandöken'de kızak, snowboard ve kayak takımlarıyla kaymanın keyfini yaşayan kayakseverler, kayağın yanı sıra kartopu da oynayarak eğlendiler. 

Etiketler: doğu anadolu, kar


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