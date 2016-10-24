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Doğu’da sıcaklık düşüyor, salı kar geliyor

Doğu Anadolu Bölgesinde hava sıcaklığı 3 ila 6 derece arasında azalırken salı günü kar yağışı bekleniyor.

Doğuda sıcaklık düşüyor, salı kar geliyor

24 Ekim 2016 11:10

Yapılan son değerlendirmelere göre; Bölge genelinde havanın parçalı, zamanla çok bulutlu, Erzincan ilinin doğu kesimleri ile Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan ili ve çevreleri öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Erzurum ili ve güney kesimleri ile Erzincan’ın doğu kesimlerinde kısa süreli ve hafif olması bekleniyor.
Salı günü en düşük hava sıcaklığını gece saatlerinde sıfırın altında 6 dereceye düşmesi beklenilen Erzurum’da kar yağışı görüleceği belirtildi. 

Ahmet Akbuğa

Etiketler: Doğu Anadolu Bölgesi, kar yağışı


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