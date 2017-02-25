Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 Şubat’ta 63’üncü yaşına girerken doğum gününü kutlamak amacıyla kendisi için belgesel tarzında kısa bir film çekildi. Rize’den Kasımpaşa’ya eski dostları, öğretmenleri ve değer verdiği büyükleri bu sürpriz doğum günü videosunda bir araya geldi.

Bugüne dek kamera önüne çıkmamış ama Erdoğan ve yakın çevresi tarafından çok iyi tanınan bu isimler belgeselde Cumhurbaşkanıyla olan anılarını anlattı. Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker ve bir işadamının girişimiyle hazırlanan sürpriz doğum günü belgeselinde yakınları Cumhurbaşkanını bilinmeyen yönlerini anlattı. Genç yönetmen Recep Alanoğlu ve ekibinin 3 aylık bir zaman dilimi içerisinde aralarında Rize, Yalova, Trabzon, Kasımpaşa’nında bulunduğu yerlerde gerçekleştirdiği belgesel havasındaki röportajlar Cumhurbaşkanı’nın yaşadığı pek çok hikayenin de herkes tarafından bilinmesini sağladı.

Belgeselde son dönemde sosyal medyada çok paylaşılan ama detayı çokta bilinmeyen hikayelerden biri olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 1993 yılında Refah Partisi Isparta İl Kongresi’nde göz yaşları içerisinde anlattığı Abdülmecit Yüce’nin hikayesi oldu. Sürpriz için hazırlanan belgeselde annesini doğum sırasında, babası Abdülmecit Yüce’yi kısa bir süre sonra kaybeden Sümeyye ve Betül kardeşler de yer alarak Cumhurbaşkanının doğum gününü kutladı.

Recep Tayyip Erdoğan’ı 1999 yılında Pınarhisar Cezaevi’ne teslim ettikten sonra Rize Çayeli’nde bir mitingde konuşan dönemin milletvekili adayı Kasım Kutlu da sürpriz doğum günü videosunda yer alan diğer bir isim oldu. Kutlu, doğum günü videosunda o yılları anlatırken arşiv görüntülerinde de, Erdoğan’ı 2000’li yıllarda başbakan yapacaklarını söyledi.

“BENZİN POMPASININ BAŞINA GEÇEREK AKŞAMA KADAR BİR TANKER BENZİN DAĞITMIŞTINIZ”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gençlik yıllarından bu yana Kasımpaşa’dan arkadaşı olan Hasan Hilmi Öksüz’le yaşadığı benzin istasyonu hikayesi dikkat çekti. Erdoğan’ın 1970’li yıllarda Kasımpaşa’dan arkadaşı olan Öksüz’ün anlattığı hikaye belgeselde şu şekilde yer alıyor: “O yıllar insanların en temel ihtiyaçlarını bile zar zor bulabildiği yıllar. 1977 yılında Kasımpaşa’da bir mekanda otururken hemen yanımızdaki benzin istasyonunda uzun kuyruklarda insanlar benzin sırasında bekliyorlardı. Benzin istasyonuna gelen bir tanker vatandaşlara benzin dağıtıyordu. Herkese 5 litre benzin verileceği söylenmesine rağmen bazı insanlara ya daha az ya da çok daha fazla benzin veriliyordu. Siz de bu haksızlığı görüp, “Bu haksızlığa mani olmamız gerekiyor” diyerek birlikte benzin istasyonuna indik. Bana kuyruktaki insanları kontrol etmemi söylemiştiniz. Sizde benzin pompasının başına geçerek akşama kadar bir tanker benzini vatandaşlara dağıtmıştınız. O tarihlerde Kasımpaşa’da kabadayılar çoktu. Siz böyle bir ortamda herkesin hakkını teslim etmiştiniz.”

Caner Sönmez - Mehmet Başa