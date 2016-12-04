Seyhan ilçesindeki Ömür Tıp Merkezi acil servisine başvuran bir kadın hastayı muayene ettikten sonra tetkik isteyen Dr. Talip Yalım, kabinde başka bir hastaya bakarken "Neden ambulans istemiyorsun" diye bağıran kadın hastanın yakınının saldırısına uğradı. Kasığına tekme atılan doktor düşerken de başını çarptı. Ancak bir türlü durdurulamayan hastanın yakını ikinci kez doktorun kasığına tekme attı. Dr. Yalım, hemşire ve doktor arkadaşları tarafından bir odaya kilitlenerek zanlının elinden kurtarıldı. Bu arada zanlı da yakınları tarafından tutularak zapt edilmeye çalışıldı. Tıp merkezi görevlileri de polise haber verdi. Polisin geleceğini anlayan şahıs tıp merkezinden kaçtı. Bu anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Tıp merkezinde testis ve kafa travması tanısı konulan Dr. Yalım, Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji ve Beyin Cerrahi Klinikleri tarafından gözlem amacıyla yatırıldı.

Halen hastanede tedavi altında olan Yalım, gece sabaha kadar acilde görevli olduğunu belirterek, "Bir kadın hasta geldi. Yüzünde uyuşma varmış. Kontrol ettim bir şeyi görünmüyordu yakınlarına strese bağlı olacağını söyleyip gündüz nörolojiye götürülmesinin iyi olacağını söyledim. Daha sonra yan kabindeki hastaya bakmaya geçtim. Tam hastaya bakmak üzereyken kasığıma bir tekme geldi. Sonra 'neden ambulans vermiyorsun' diye bir sesle ikinci kez kasığıma tekme geldi. Neye uğradığımı şaşırdım. Neden olduğunu anlayamadım. Bir tartışma olmadığı için karşı da koyamadım. Beni arkadaşlar odaya götürüp polis gelene kadar kapıyı kilitlediler. Zanlıdan ancak öyle kurtuldum. Zanlı polis geleceğini anlayınca kaçtı polis arkadaşlar yakalamaya çalışıyor. Beni Numune Hastanesi'ne getirdiler üroloji servisine yatış yapıldı. Gece kasıklarımda çok ağrı vardı şimdi biraz hafifledi. Zanlı çok hassas yerlerime direk vurdu. Başka yerime vursa çok önemli değil ama kasıklar çok hassas" dedi.

Yalım, aynı gün Türkiye'nin başka illerinde bir hemşire ve doktora da saldırı olduğuna dikkat çekerek şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, Sağlık Bakanımız 'sağlık personeline yapılan saldırı direkt bize yapılan saldırıdır' diye açıklama yaptı. Ancak buna rağmen bize karşı saldırılar bitmek bilmiyor. Biz işe giderken çok tedirgin oluyoruz. Ancak ben işimi çok sevdiğim için yapıyorum. Sağlık personeline uygulanan şiddetin son bulmasına istiyoruz."

Yalım, zanlıdan kesinlikle şikayetçi olacağını belirterek, "Kimse benim yanıma özür dilemeye gelmesin. Yüce Türk adaleti bana saldırana gerekli cezayı verecektir" diye konuştu.

Fatih Keçe