Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) “3 Dakikada Doktora Tezi Yarışmasında” ikinci olan GTÜ Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Doktora Öğrencisi Elif Ceylan Cengiz, çevre kirliliği ile mücadele etme amacıyla hazırladığı ’Yüksek Enerji Yoğunluğuna Sahip Lİ-S Bataryalar’ tezinin enerji verimliliğini sağlayacağını belirtti. Cengiz, bu projesinin enerji depolama sistemlerinde enerjiyi uzun süre saklama ve daha verimli kullanmak için yürütülen çalışmalara katkı sağlayacağını söyledi. Cengiz konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Özellikle fosil yakıt rezervlerinin tükeniyor oluşu nedeniyle, enerji konusunda çıkmaza girilmek üzere olduğunu belirten uzmanlar, yaklaşık 40 yıl içerisinde dünyadaki bütün petrol rezervlerinin tükeneceğini öngörüyorlar. Bu anlamda ihtiyaç duyulan alternatif enerji kaynakları özellikle arabalardan salınan CO2 emisyonunu engelleyerek çevre kirliliği ile mücadeleye katkı sunuyor. Çevre uzmanlarının görüşlerine göre bu araçlar kullanılmaya devam edilirse dünyanın sıcaklığı her 100 yılda bir 5 °C artacak, deniz seviyesi ise 30 cm yükselecek. Bu da, yüz yıllar içerisinde Maldivler ve Hollanda gibi ülkelerin dünya haritasından silinebileceği anlamına geliyor” dedi.

“Enerji verimliliğine Lİ-S batarya çözümü”

GTÜ laboratuvarlarında çalışmalar yürüten Cengiz, elektrikli araçlardaki performansın benzinli araçlarla yarışacak duruma getirilmesi için uğraş verdiğini dile getirdi. Doktora öğrencisi, geleceğin teknolojileri için, yüksek enerji yoğunluğuna sahip bataryalara ihtiyaç olduğunu söyleyerek, “En uygun sistemlerden bir tanesi hocam Yrd.Doç.Dr. Rezan Demir Çakan’ın danışmanlığında üzerinde çalıştığım Lityum-Sülfür (Li-S) bataryalardır. Li-S bataryaların en büyük avantajı, mevcut Lityum iyon batarya teknolojisine göre beş kat fazla enerji yoğunluğu sağlamalarıdır" dedi.

"Enerji verimliliğini sağlayarak Türkiye’nin geleceğine yön vereceğiz"

Cengiz son olarak şunları kaydetti: "Katot olarak kullanılan ve ham petrol işlenmesi sırasında ortaya çıkan sülfür oldukça fazla miktarda olduğundan, birçok ülke -bilhassa Rusya- ellerindeki sülfürü değerlendirme çabası içindedir. Dolayısıyla neredeyse bedavaya verilebilecek durumda olan sülfür ile elde edilen Li-S bataryaların oldukça ucuz ve çevre dostu sistemler olduğu söylenebilir. Li-S bataryaların henüz ticarileşememesinin nedeni ise kısa kullanım ömrü, yani Li-S bataryalarda görülen birtakım içsel problemler nedeniyle ilk şarj-deşarj sonrası pil kapasitesinin hızla düşmesidir. Gebze Teknik Üniversitesinde yaptığımız çalışmada Li-S bataryaların içerisinde gerçekleşen kullanımı kısıtlayıcı reaksiyonlara çözüm olacak yenilikçi yaklaşımlar geliştiriyoruz. Bu çalışma neticesinde GTÜ olarak hedefimiz; ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşmasına ve geleceğine yön vermek, dünyanın yok olmasına neden olabilecek çevresel felaket risklerini en aza indirmektir”.