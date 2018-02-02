Doktorlar, kanserde erken teşhisin önemine videolu vurgu yaptı

4 Şubat Dünya Kanser Günü’nün yaklaşması sebebi ile Medilife Sağlık Grubu doktorları, kanserde erken teşhisin önemini vurgulamak için hazırladıkları video ile sosyal medyada farkındalık oluşturma çalışmalarına başladılar. Türk Sanat Müziği Sanatçısı Umut Akyürek ve eşi Oktay Ertuğrul da kanserde erken teşhisin öneminin vurgulandığı videoya destek verdi.

"Türkiye’de her gün yaklaşık 450 kişiye kanser teşhisi konuluyor"

Medikal Direktör Prof. Dr. Reşat Özaras, Türkiye’de her gün yaklaşık 450 kişiye kanser teşhisi konulduğunu belirterek, "Düzenli kontroller ve sağlıklı yaşam için alacağınız bazı kararlar ile kanserden korunmak veya erken teşhis ile tedavi şansını arttırmak elinizde” dedi.

Özaras, açıklamasında şunları kaydetti: “Türkiye’de en çok görülen kanser türleri erkeklerde sırasıyla, akciğer, prostat, kolorektal, mesane ve mide; kadınlarda ise sırasıyla, meme, tiroid, kolorektal, uterus korpusu kanserleridir. Yaptığımız çalışmalar ile kanserde erken teşhisin önemini vurgulayarak toplumda farkındalık oluşturmaya gayret ediyoruz. Bu konuda Umut Akyürek ve eşi Oktay Ertuğrul da çalışmalarımıza destek verdiler.”