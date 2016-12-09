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Doktorları şaşırtan adam

Edirne’de, kalbi sağ tarafta bulunan Hamdi Torosdı’yı muayene eden doktorlar karşılaştıkları duruma şok oluyor.

Doktorları şaşırtan adam

09 Aralık 2016 14:16
Doktorları şaşırtan adam - Tıkla İzle

Dünyada nadir bulunan insanlar arasına giren Hamdi Torosdı, kalbinin sağ tarafta olduğunu ilkokulda muayene sırasında öğrendiğini belirtti. Torosdı, "Doktor muayenede kalbimin sağ tarafta olduğunu söyledi. O zaman öğrendim. Okula geldiğimde öğretmenlerim inanmayıp kalbime baktı" dedi.

Asker muayenesinde de kalbinin sağ tarafta göründüğünü söyleyen Torosdı, "Belki on defa beni röntgen çektiler. Heyet bana sordu sıkıntın var mı diye. Benim hiçbir sıkıntım yoktu. Vatan hizmeti kaçınılır mı?" ifadelerini kaydetti. Bugüne kadar sağlık açısından hiçbir probleminin olmadığını belirten Torosdı, "Ben bedenen çok ağır işlerde çalıştım. Bedenen çalıştım. Yok bir şey Allaha şükür" şeklinde konuştu.

Doktorların muayene ederken şok olduğunu kaydeden Torosdı, "Soyunup doktor beni muayene ederken kulaklarına inanamadı. Ben de aldım steteskopu sağ tarafa koydum. O da aldı bir kere inanmadı. Sonra inandı. Beni aldı aynasının karşısına geçirdi. O zaman inandı" diye konuştu.

Ergin Yıldız - Tamer Yavuz 

Etiketler: Hamdi Torosdı


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Toplam Yorum (1)

  • ibrahim Yavuz : 09 Aralık 2016, Cuma 13:48
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    Nijanın intikamı nı izlesin o doktorlar. Ben biliyorum bazı insanların kalbinin sağ tarafda olduğunu. Doktorlar mı bilmiyor?
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