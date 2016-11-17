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Doktorun bir hafta ömür biçtiği hasta, yeni böbrekle hayata tutundu

Doktorların 18 yıl önce böbrek hastası teşhisini koyduğu Muhammet Seçkin (40), umutlarının tükendiği bir anda yeniden hayata tutundu.


17 Kasım 2016 12:27

Batman’da bir baraj şantiyesinde güvenlik görevlisi olan Muhammet Seçkin, 18 yıl boyunca böbrek yetmezliği nedeniyle sürekli olarak Ankara’ya tedavi olmaya gidiyordu. Seçkin’in iki böbreği de her geçen gün daha da kötü oldu.

Yıllarca hastanelere giden Seçkin’e doktoru en son bir buçuk yıl önce bir haftalık ömür biçti. Doktorun bu açıklaması üzerine Seçkin ve yakınlarının umudu tükendi. Kendisine uygun nakil bulunmadığı takdirde Seçkin’in yaşama şansı biteceği ifade edildi. Yurt içinde ve yurt dışında uygun nakil arayışlarına başlayan Seçkin’in yakınları ellerinden gelen çabayı sarf etti. En sonunda uygun nakil bulundu ve çapraz nakil olması gerektiği belirtildi.

Hayat arkadaşı umut oldu

Seçkin’e uygun nakil bulundu ancak çapraz nakil olması gerektiği belirtilerek, Seçkin gibi böbrek hastası olan kişiye de uygun böbrek bulunması gerekiyordu. Seçkin’in 20 yıllık hayat arkadaşı Şehnaz Seçkin (37), evliliği boyunca hep destek oldu ve kocasının sağlığına kavuşması için hep mücadele etti. Şehnaz Seçkin kocası için bir böbreğini bağışladı. Antalya’da özel bir hastanede yapılan ameliyat ile böbrek hastalarına çapraz nakil yapıldı. Yapılan ameliyatla doktorların bir hafta ömür biçtiği Muhammet Seçkin ve kendisi gibi böbrek hastası olan kişi yeniden hayata tutundu.

Muhammet Seçkin, hayat arkadaşı Şehnaz Seçkin’e minnettar olduğunu ifade ederek, “Eşim benim için böbreğini bağışladı. Allah ondan razı olsun. İyi günde kötü günde hep yanımda oldu. Hep benim için fedakarlık etti. Doktorum bana bir hafta ömür biçti ancak yeninden hayata tutundum ve mutluyum. Tam 18 yıl boyunca her gün daha da kötüye gidiyordum. Benim için uygun böbrek bulundu ancak çapraz nakil gerekiyordu. Bunun için eşim herkesten önce kendi böbreğini benim için başka bir hastaya verdi. Sağlığıma kavuştum bu davranışından dolayı eşime sonsuz teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Muhammet Seçkin’in eşi Şehnaz Seçkin ise kocası için gerekirse canını vermeye hazır olduğunu ifade ederek, “Böbreğimi verme kararımı verdiğimde bir çok kişi buna karşı çıktı ancak ben eşimin sağlığı için her şeyi göze aldım. Bugün olursa yine yaparım. Yeter ki eşim iyi olsun” dedi. 

Mehmet Şükrü Yıldırım
BATMAN 


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