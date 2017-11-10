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Doktorundan Deniz Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin flaş açıklama

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, Deniz Baykal'ın sağlık durumunun olumlu yönde gelişmeye devam ettiğini açıkladı.

Doktorundan Deniz Baykalın sağlık durumuna ilişkin flaş açıklama

10 Kasım 2017 18:25
Doktorundan Deniz Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin flaş açıklama - Tıkla İzle

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbiş, Baykal'ın tedavisine devam edilen İbni-Sina Hastanesinde yaptığı açıklamada, Baykal'ın siren seslerinden başıyla selamlayarak 10 Kasım olduğunu anladığını söyledi. Prof. Dr. İbiş, Baykal'ın sağlık durumunun olumlu yönde gelişmeye devam ettiğini vurgulayarak, "Yoğun bakım ve tedavi süreci aylar alacaktır, sabırlı olmamız ve süreci takip etmemiz gerekecektir" ifadesini kullandı.

Baykal'ın ailesini tanıdığını, oğlunun ismini, kendi ismini yazabildiğini, sorulara yazarak cevap verebildiğini vurgulayan Prof. Dr. İbiş, "El kol hareketlerinde artış var. Şu aşamada bizim için önemli unsur bilincinin daha açılması" dedi.  

Emre Yüzügüldü
 

Etiketler: Deniz Baykal

 

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