Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 3 ayrı dolandırıcılık suçundan 9 yıl 9 ay hapis cezası alan Ali E.'nin (50) Yüreğir ilçesi Güneşli Mahallesi'nde bir evde olduğunu tespit etti. Polis eve baskın düzenledi. Kapıyı yakınlarına açtıran Ali E. hasta numarası yaptı. Polis, hemen olay yerine ambulans çağırdı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın herhangi bir rahatsızlığı olmadığını saptayınca polis, Ali E'yi emniyete götürdü. Birçok ilde sahte kimlik ile cep telefonu bayilerinden pahalı telefon alıp sattığı belirlenen Ali E., 3 ayrı dolandırıcılık suçundan 9 yıl 9 ay hapis cezası aldığı için adliyeye, oradan da cezaevine götürüldü.

Fatih Keçe

