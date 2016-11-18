Fatsa’da bir okulun müdür yardımcısının sosyal medya hesabını dolandırıcılar ele geçirdi. Dolandırıcılar oradan Müdür Etem Öztürk’e önce "Selam" peşinden ise "Türk Telekom’dan hediye çeki dağıtıyorum. Seni de düşündüm cep hattın faturalı mı?" diye mesaj attı. Peşinden Müdür Öztürk "Ben polisim" mesajı attıktan sonra karşı taraftaki kişi müdür Öztürk’ü engelledi. Sonrasında ise hesabını dondurduğu gözlendi. Yaşanan olayla ilgili Fatsa İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Etem Öztük, “Bu tip dolandırıcılık olayları maalesef çok arttı. Herkesin çok dikkatli olması gerekiyor. Vatandaşlarımız bunlara kesinlikle inanmasınlar" dedi.