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Dolandırıcılar bu defa eczaneyi hedef aldı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Bursa'nın İznik ilçesinde dolandırıcılar dün iki yaşlı kadının 60 bin TL'sini alırken, bugün de bir eczacı kalfasını dolandırdı. Dolandırılma anını güvenlik kamerası kaydetti.

Dolandırıcılar bu defa eczaneyi hedef aldı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı

11 Ocak 2018 19:59

Olay, akşam saatlerinde Atatürk Caddesi'nde bir eczane de meydana geldi. Mehmet T. sahte ismini kullanan dolandırıcı, eczaneden içeri girerek, eczacı kalfası M.T'ye Bursa'da bir lisede matematik öğretmenliği yaptığını söyledi. Kendisinden geçen çarşamba günü ilaç aldığını, 200 TL verdiğini, ancak eksik ödeme aldığını ileri süren dolandırıcı, 145 TL para üstü istedi. M.T'nin mantıklı düşünmesine mani olmak için sürekli konuşan dolandırıcı, bir sıkıntı olursa kendisini aramaları için bir de telefon numarası bıraktı. M.T. kasadan 145 TL'yi verdi. Dolandırıcı ise parayı alıp kayıplara karıştı. Daha sonra durumdan şüphelenen M.T dolandırıcın bıraktığı telefon numarasını aradı. M.T, karşı tarafın yanlış numara demesinin ardından polise müracaat etti. Polis, eczanenin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek, dolandırıcının peşine düştü.

Halil Ataş
 

 

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