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Dolandırıcılara suçüstü baskın: 2 polis yaralı

Burdur’da yaşlı bir çifti telefonda kandırdıktan sonra elden 12 bin TL teslimatı için evlerine giden 3 kişiye suçüstü yapmak üzere evde bekleyen emniyet güçleriyle şüpheliler arasında çıkan arbede sonucu 2 polis memuru yaralandı. Şüphelilerden 2’sini yakalayan polis, firari kadının yakalanması için çalışma başlattı.

Dolandırıcılara suçüstü baskın: 2 polis yaralı

28 Eylül 2016 18:04

Edinilen bilgiye göre, Burdur’da biri kadın 3 kişi telefonla aradıkları yaşlı bir çifti kandırarak, elden para teslim almak üzere Menderes Mahallesi’nde gittiler. Bu sırada olayı haber alan polisin kendilerini takip ettiğinden habersiz olan telefon dolandırıcıları, tezgahlarını sürdürmeye devam ettikleri esnada Burdur Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü sivil ekipleri engeline takıldılar.

Dolandırıcılar direnince, polis memuru kendi silahıyla bacağından yaralandı
Dolandırıcılık olayından haberdar olan ve uzaktan takip eden sivil polisler, para teslimatı yapılacağı sırada suçüstü yapmak istedi. Biri kadın 3 dolandırıcıyı yakalamak isteyen emniyet güçleri ile şüpheliler arasında evde bir anda arbede çıktı. O esnada beylik silahı elinde olan bir polis memuru, arbede esnasında kendi tabancasından çıkan kurşun ile bacağından vurularak yaralandı.

Takviye ekip geldi
Olay yerine takviye olarak gelen başka bir polis ekibi de arbedeye dahil olunca, şüphelilerle boğuşan bir başka polis memuru da darp sonucu hafif şekilde yaralandı. Şüphelilerden F.A.’yı yakalayarak ekip otolarının nezaret kısmına koyan polis güçleri, çalışmalarına devam etti. Durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine 112 Acil Servis Ekipleri sevk edilerek, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Burdur Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Öte yandan, emniyet güçlerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında firari konumunda olan 2 şüpheliden A.G.’nin de olay yeri yakınlarında yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.

Kadın şüpheli aranıyor
Emniyet, şüphelilerden kaçan ve henüz ismi öğrenilemeyen bayan şahsı arama yapmak üzere şehrin tüm giriş ve çıkışları ile şehirlerarası otobüs terminalindeki polisleri de alarma geçirdi. Kimliği henüz belirlenemeyen kadın şüphelinin 35 yaşlarında, kahverengi küt saçlı ve kırmızı tişörtlü olduğu polis ekiplerine bildirildi.

Vali Yılmaz, yaralı polis memurlarını ziyaret etti
Olayı öğrenen Burdur Valisi Şerif Yılmaz, hastaneye giderek yaralı polis memurlarını ziyaret etti. Hastanede basın mensuplarına açıklama yapan Vali Yılmaz, olayın detaylarını anlatarak, günümüzde telefon dolandırıcılığı olaylarının arttığına dikkat çekti. Vali Yılmaz, Burdur’da bu konuda son bir hafta içinde çok sayıda olayın aydınlatıldığını ifade ederek, polisin çalışmalarına titizlikle devam ettiğini dile getirdi.

Bir hafta içinde 7 tane dolandırıcı yakalandı
Burdur’da son bir hafta içinde 7 tane dolandırıcının yakalandığını dile getiren Burdur Valisi Şerif Yılmaz, vatandaşları ‘ Devlet, vatandaştan para yada yardım istemez’ şeklinde uyardı. 

Hayal Girişim
 

Etiketler: polis, yaralı


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