İstanbul’da yeminli tercümanlık ofisi bulunan İsmail Atasoy(30) adlı vatandaş, iddiaya göre, kendisini başkomiser Adem Çınar olarak tanıtan bir kişi tarafından dün öğle saatlerinde arandı.

Ofisin sabit numarasını yine bir sabit numaradan arayan sahte başkomiser, Atasoy’a, 15 Temmuz darbe girişiminde ofis hattı üzerinden darbe ile ilgili aramalar yapıldığının tespit edildiğini, bu nedenle FETÖ’ye yönelik yürütülen darbe girişimi soruşturmasında adının geçtiğini söyledi.

Dolandırıcı, Atasoy’a isterse 155'i arayarak sorabileceğini söyledi. Bunun üzerine Atasoy telefon açıkken bu kez 1-5-5 rakamlarını tuşladı. Atasoy, karşısındaki şahsa, dolandırıcı söylediği şeyleri ve böyle bir polisin olup olmadığını sordu. Karşıdaki şahıs da aynı şeyleri söyleyerek, Atasoy’a sahte başkomiserin söylediklerine itibar etmesini istedi ve telefonu kapattı.

Dolandırıcı bankadaki parasını çekmesini istedi

Atasoy’la konuşmaya devam eden dolandırıcı bu kez banka hesapları ve parası olup olmadığını sorarak eğer parası varsa bunu bankadan çekmesini ve bu parayı da söyleyeceği banka hesabına yatırmasını istedi. Dolandırıcı tarafından, hesaplarına bloke konulduğunu öğrenen Atasoy, daha sonra kendisine söylenenleri yaparak bankaya gitti.

“Kimseyle konuşma bana ‘ağabey’ de”

Bu kez cep telefonundan aranan ve sürekli hatta kalması istenen Atasoy, hesabındaki 17 bin 700 dolar ve 3 bin 700 TL olmak üzere toplamda 56 bin 800 TL’yi çekti. Ancak soruşturmanın gizliliğini öne sürerek kimseyle konuşmaması yönünde ikazda bulunarak ‘Bana ağabey de’ diyen dolandırıcının konuşmalarından şüphe duydu. Parayı önce bir banka hesabına yatırması isteyen dolandırıcı bu kez Atasoy’a parayı nakit olarak yanına almasını ve kimliğiyle birlikte Yavuz Sultan Selim Karakolu’na teslim etmesini söyledi. Atasoy bloke edildiği iddia elden hesabından para çekebildiğini fark edince, şüpheleri iyice artarak parayı teslim etmedi.

Farklı telefondan 155’i aradı, bu defa gerçekten polisle konuştu

Dolandırıcı ile konuşurken bir başka telefondan 155’i arayan Atasoy, durumunu anlattı ve kendisini başkomiser olarak tanıtan şahsın adını ve soyadını vererek, böyle bir polis olup olmadığını sordu. 155 hattındaki polis memuru, bu isimde bir başkomiserin olmadığını, arayan şahsın dolandırıcı olabileceğini ve bu tür şeylere itibar etmemesini söyledi. Bunun üzerine Atasoy, diğer telefonda görüştüğü dolandırıcıya ‘Siz dolandırıcısınız’ dedi ve ancak ağır küfürlerle karşı karşıya kaldı. Dolandırıcı daha sonra telefonu kapattı.

Savcılığa suç duyurusunda bulundu

Olayın ardından soluğu İstanbul Adalet Sarayı’nda alan Atasoy, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Savcılığa ifade veren Atasoy, kendisini arayan dolandırıcıların tespit edilerek cezalandırılmasını istedi. Kimlik bilgilerinin dolandırıcıların elinde olduğundan şüphelenen Atasoy, herhangi bir maddi kayba uğramadığını ancak şikayetçi olduğunu belirtti.

“15 Temmuz FETÖ soruşturmasının güncel oluşu beni kuşkulandırdı”

Savcılığa suç duyurusunda bulunan Atasoy, daha sonra gazetecilere başına gelenleri anlattı. Vatandaşlara çok dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunan Atasoy, “Benim başıma gelen şeyin başkasının başına da gelmesini istemiyorum. Sizi aradıklarından 155’i arayın derlerse, başka bir hattan arayın. Görüşme halinde olduğunuz telefondan 155’i aradığınızda başka bir numaraya bağlanıyorsunuz. Siz de onun polis olduğuna inanıyorsunuz.15 Temmuz FETÖ soruşturmasında ismimin listelerde olduğunu söylemeleri ve bu konunun güncel olması beni şüphelendirdi” diye konuştu.

Başak Akbulut