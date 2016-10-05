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Dolandırıcıların yeni hedefi öğrenciler

Gün geçtikçe farklı yöntemler kullanan dolandırıcılar, şimdilerde burs verme vaadi ile sosyal medya hesaplarındaki sahte hesaplar üzerinden öğrencileri hedef alıyor.

Dolandırıcıların yeni hedefi öğrenciler

05 Ekim 2016 11:25
Dolandırıcıların yeni hedefi öğrenciler - Tıkla İzle

Telefon ve internet üzerinden yapılan dolandırıcılık faaliyetlerine bir yenisi daha eklendi. Önceden yaşlıları hedef alan dolandırıcılar, artık öğrencilerinde paralarını almak için farklı yöntemlere başvuruyor. Sosyal paylaşım siteleri üzerinden bir tanıdığınızın hesabının aynısını açan dolandırıcılar, vatandaşları tuzağa düşürüyor. Bu hesaplardan son olarak ise öğrenciler hedef alındı. Eskişehir'de yaşayan üniversite öğrencisi Çağatay Gür, bir akrabasının adı ve fotoğrafları ile açılan hesabı gerçek sandı. Akrabasının samimiyetine güvenen genç adam, kendisine burs için yardımcı olacağını söyleyen dolandırıcıya kart bilgilerini gönderdi. Hesaptan 450 lira çeken kimliği belirsiz kişi veya kişiler, polis tarafından ise aranıyor.

"Ceplerindeki 3-5 kuruştan olmasınlar"
Olayın nasıl yaşanıldığını anlatan Çağatay Gür, tuzağa başka öğrencilerin düşmemesi için uyarılarda bulundu. Gür, "Arkadaşlarla evde oturuyorduk. Sosyal paylaşım siteme girdim. Arkadaşlık isteği geldi. İsteği atan bir bankada çalışan akrabamdı. Sonra mesaj attı, 'Nasılsın, napıyorsun' diye. Ondan sonra 'Yabancı bir firma öğrencilere bin 250 liraya kadar burs veriyor' dedi. Hesap kartını falan istedi. Önlü arkalı kartların fotoğrafını istedi. Onları attım. Ben attıktan 5 dakika sonra konuştuğum kişinin gerçek hesabından bildiri paylaşıldı. 'Benim hesabım çalındı' diyerek. Ben de o zaman uyandım. Ardından bir oyundan istek geldi. Herhalde parayı oyuna harcamış. Ondan sonra polise gittim ve şikayetçi oldum. Hesaptan 450 lira kadar çekilmiş. O kadar eksiye inmiş. Daha fazla inememiş. Ben burs vaadi ile dolandırıldım. Diğer öğrenci arkadaşlar da ceplerindeki 3-5 kuruştan olmasınlar. Dikkatli olsunlar" dedi. 

Mehmet Sıddık Yeşilırmak

Etiketler: Çağatay Gür, dolandırıcılık, tuzak


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