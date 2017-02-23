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Dolar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı seviyeye yaklaşıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'dolar 3,50'nin altına düşecek' açıklamalarından sonra 6 Ocak'tan sonra ilk kez dolar 3,60 TL'nin altını görerek 3,58 TL sınırına geriledi.

Dolar Cumhurbaşkanı Erdoğanın açıkladığı seviyeye yaklaşıyor

23 Şubat 2017 10:55

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada Türkiye'ye para girişinin durmayacağını belirterek, doların 3,50 seviyesinin altına düşeceğini açıklamıştı. Dolar güne 3,58 TL sınırında başlayarak Erdoğan'ın belirttiği seviyeye çok yaklaştı.

6 OCAK'TAN BU YANA İLK KEZ 3,60'IN ALTINI GÖRDÜ

İstanbul Kapalıçarşı'da 3,5860 liradan alınan dolar 3,5880 liradan, 3,7920 liradan alınan euro ise 3,7940 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 3,6080, liradan, euro ise 3,7970 liradan satılmıştı.

Küresel piyasalarda azalan dolar talebine paralel 6 Ocak'tan bu yana ilk kez dün 3,60'ın altına gerileyen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,06 değer kaybıyla 3,5807'den tamamladı.

Düşüş eğilimini bugünün açılışında da sürdürerek 3,5784'ü gören dolar/TL, saat 09.15 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,15 artışla 3,5860 seviyesinden alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,12 değer kazancıyla 3,7890, sterlin/TL ise yatay seyirle 4,4630 seviyelerinden işlem görüyor.

Etiketler: dolar, fed, istanbul kapalıçarşı, piyasa, recep tayyip erdoğan


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