Dolar fiyatları ne kadar oldu? Dolar kaç lira 26 Aralık 2017

İstanbul Kapalıçarşı'da 3,80 liradan alınan dolar 3,8020 liradan, 4,5130 liradan alınan euro ise 4,5150 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 3,8110 liradan, euro ise 4,5080 liradan satılmıştı.

Uzmanlar, Güney Afrika'da iktidar partisi ANC'nin başına piyasalar açısından güvenilir bulunan Cyril Ramaphosa'nın geçmesinin Türk Lirası ile birlikte çoğu gelişmekte olan ülke para birimini desteklediğini, ancak TL'de görülen bu değerlenmeye temkinli yaklaşmak gerektiğini, kurda 3,85'in altında kalıcılık beklemediklerini ifade ediyor.

Fed ve Merkez Bankası'nın faiz kararlarının ardından ABD'deki dava süreci, jeopolitik gelişmeler, ABD ve AB ile ilişkiler hala yakından izleniyor.