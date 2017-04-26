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Dolar ne kadar? (26 Nisan dolar fiyatları)

Serbest piyasada dolar 3,5840 liradan, euro ise 3,9240 liradan güne başladı.

Dolar ne kadar? (26 Nisan dolar fiyatları)

26 Nisan 2017 09:34

İstanbul Kapalıçarşı'da 3,5820 liradan alınan dolar 3,5840 liradan, 3,9220 liradan alınan euro ise 3,9240 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 3,5970, liradan, euro ise 3,9240 liradan satılmıştı.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz kararını saat 14.00'te açıklayacak.

Toplantıda Merkez'nin faize dokunması beklenmezken, geç likidite penceresinde faiz artış beklentileri yer alıyor.

Piyasalar haftanın kalanında Merkez Bankası'nın enflasyon raporu ve ABD'de borçlanma tavanı ile vergi reformuna ilişkin gelişmeleri takip edilecek. Referandum sonrası iç siyasi gelişmeler de izleniyor.

Etiketler: dolar, euro, piyasa


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