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Dolar ne kadar? Dolar ve euro faiz kararı sonrası sert düştü...

Dolar ne kadar? Dolar ve euro faiz kararı sonrası sert düştü...
Dolar ne kadar? Dolar ve euro faiz kararı sonrası sert düştü...

Merkez Bankası'nın faiz artırım kararının ardından dolar 6 TL, euro ise 7,05 TL seviyesine geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Eylül ayı Para Politikaları Kurulu (PPK) faiz kararını açıkladı. Kurul kararına göre politika faiz oranını 625 baz puan artırarak yüzde 17,75'ten yüzde 24'e yükseltildi. Merkez'in faiz kararının ardından dolar ve euroda sert düşüş meydana geldi. karar öncesi 6,43 seviyesinde bulunan Dolar/TL kararın açıklanmasının ardından yüzde 4'e ulaşan düşüşle 6 liraya kadar geriledi. Euro/TL paritesinde de yüzde 3'e yakın azalışla 7,05 düzeyine indi. Dolar kuru şu sıralarda 6,15, euro ise 7,20 seviyesinden işlem görüyor.  

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