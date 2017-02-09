Dolar ne kadar oldu? Euro ne kadar oldu? Dolar ve Euro fiyatları merak ediliyor. Serbest piyasada dolar 3,7180 liradan, euro ise 3,9740 liradan güne başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da 3,7160 liradan alınan dolar 3,7180 liradan, 3,9720 liradan alınan euro ise 3,9740 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 3,7230, liradan, euro ise 3,9770 liradan satılmıştı.

DOLAR FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ?

Dolar bugün 3,7180 liradan alıcı buluyor. Dolar fiyatlarının düşüp düşmeyeceği merak ediliyor. Borsa, günün ilk yarısında yüzde 0,38'lik yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,38'lik yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 333,26 puanlık artışla 88 bin 582 puan oldu. Toplam işlem hacmi 2,1 milyar lira olurken, ilk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,64, holding endeksi de yüzde 0,11 değer kazandı.