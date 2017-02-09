Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Ekonomi
  •  » Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 9 Şubat Perşembe dolar ve Euro fiyatları

Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 9 Şubat Perşembe dolar ve Euro fiyatları

Dolar ne kadar oldu merak ediliyor. Dolar ve Euro fiyatlarını sizler için derledik. Dolar yükselişini sürdürüyor mu? Dolar ve Euro fiyatları ile ilgili bilmeniz gerekenler haberimizde.

Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 9 Şubat Perşembe dolar ve Euro fiyatları

09 Şubat 2017 13:41

Dolar ne kadar oldu? Euro ne kadar oldu? Dolar ve Euro fiyatları merak ediliyor. Serbest piyasada dolar 3,7180 liradan, euro ise 3,9740 liradan güne başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da 3,7160 liradan alınan dolar 3,7180 liradan, 3,9720 liradan alınan euro ise 3,9740 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 3,7230, liradan, euro ise 3,9770 liradan satılmıştı.

DOLAR FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ?

Dolar bugün 3,7180 liradan alıcı buluyor. Dolar fiyatlarının düşüp düşmeyeceği merak ediliyor. Borsa, günün ilk yarısında yüzde 0,38'lik yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,38'lik yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 333,26 puanlık artışla 88 bin 582 puan oldu. Toplam işlem hacmi 2,1 milyar lira olurken, ilk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,64, holding endeksi de yüzde 0,11 değer kazandı.

Etiketler: dolar, dolar fiyatları, euro, euro fiyatları


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

EKONOMİ VİDEO GALERİ
EKONOMİ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 5°C

  • Ankara

    Ankara 8°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 8°C

  • Trabzon

    Trabzon 8°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!