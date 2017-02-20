İstanbul Kapalıçarşı’da 3,6210 liradan alınan dolar 3,6230 liradan, 3,8450 liradan alınan euro ise 3,8470 liradan satılıyor.

Bir önceki kapanışta dolar...

Önceki kapanışta dolar 3,6660, liradan, euro ise 3,9070 liradan satılmıştı.

Gözler Fed yetkililerinde

Küresel piyasalarda gözler bu hafta Fed yetkililerinin yapacağı konuşmalarda olacak.

Bazı reeskond kredilerinin geri ödenmesi TL olarak da yapılabilecek

Merkez Bankası, 1 Ocak 2017 tarihinden önce kullandırılan ve 31 Mayıs 2017 tarihine kadar vadesi dolacak olan ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredilerinin, kredi vadesinde ödenmesi kaydıyla, geri ödemelerinin Türk lirası olarak da yapılabilmesine imkan tanındığını açıkladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 1 Ocak 2017 tarihinden önce kullandırılan ve 31 Mayıs 2017 tarihine kadar vadesi dolacak olan ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredilerinin, kredi vadesinde ödenmesi kaydıyla, geri ödemelerinin Türk lirası olarak da yapılabilmesine imkan tanındığını açıkladı.

2 Ocak'ta ilan edilen döviz alış kurları esas alınacak

İhracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredilerine ilişkin basın duyurusunda şu ifadelere yer verildi: "23 Ocak 2017 tarih ve 29957 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 683 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6. maddesinde değinilen hususlar dikkate alınarak, 1 Ocak 2017 tarihinden önce kullandırılan ve 31 Mayıs 2017 (dahil) tarihine kadar vadesi dolacak olan ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredilerinin, kredi vadesinde ödenmesi kaydıyla, geri ödemelerinin Türk lirası olarak da yapılabilmesine imkân tanınmıştır.

Bu işlemlerde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca 2 Ocak 2017 tarihinde ilan edilen döviz alışkurları esas alınacaktır".