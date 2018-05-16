Dolar'ın 4.50'yi aşması ile Merkez Bankası'ndan açıklama geldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Dolar/TL kurunun tüm zamanların zirvesi olarak 4.50'yi aşmasının ardından açıklama yaptı. Yapılan açıklamada "Piyasalarda gözlenen sağlıksız fiyat oluşumları yakından takip edilmektedir. Gelişmelerin enflasyon görünümü üzerindeki etkileri de dikkate alınarak gerekli adımlar atılacaktır" denildi.

InvestAZ Yatırım Menkul Değerler'den konu ile ilgili yapılan değerlendirmede; "Piyasaları nispeten rahatlatan bu açıklama sonrası dolar tarihi zirve seviyelerden gerileme göstererek 4.3900 seviyelerine kadar çekilmesi sonrasında 4.4200 seviyesinde fiyatlanıyor. Aynı zamanda BIST100 Endeksinin de yüzde yüzde 0,80 artış ile 102 bin 300 puan seviyesinde fiyatlandığını gözlemliyoruz. Açıklama ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığında AK Parti Genel Merkezi’nde Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya ile Başbakan Binali Yıldırım ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin de katılımla birlikte zirve gerçekleştiriliyor. Görüşmede Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Maliye Bakanı Naci Ağbal ve Kalkınma Bakanı Lütfü Elvan'ın da bulunduğu belirtiliyor" ifadelerine yer verildi.

Şirket, fiyatın hareketli ortalamalar ve önemli seviyenin üzerinde bulunması yükseliş trendini desteklediği belirtirken; dolar endeksinin ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerini yükselişi yeniden yükselişe geçmesi de yukarı yönü tetiklediğini bildirdi. Ayrıca şirket, "Dolar/TL'de düşüşlerde 4.4000 - 4.3800 ve 4.3700 seviyeleri destekler olarak değerlendirilebilir. Yükselişlerde de 4.4250 - 4.4600 üzerinde 4.4750 ve 4.5000 takip edilmesi gereken direnç seviyeleri olacaktır" ifadelerini kullandı.