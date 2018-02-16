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Dolmuşta işitme engelli genci döven o öğrenciler herkesten özür diledi

Adana'da toplu taşıma aracında kendilerine yumruk atan işitme engelli genci dövdükleri için 1 yıl 10 ay hapis cezası alıp tahliye edilen üniversite öğrencisi gençler, yaptıkları davranıştan dolayı pişman olduklarını, herkesten özür dilediklerini söyledi.

Dolmuşta işitme engelli genci döven o öğrenciler herkesten özür diledi

16 Şubat 2018 09:06

Olay, 11 Ocak'ta, saat 21.45 sıralarında, Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi Gazipaşa Bulvarı'nda meydana geldi. Bir tekstil firmasında işçi olarak çalışan işitme engelli Agit Acun (20), izin alıp, hastaneye gitti. Hastane çıkışı evine gitmek için toplu taşıma aracına binen Acun, arka koltukta oturan 4 kişi ile yüksek ses çıkardıkları gerekçesiyle tartıştı. Acun tartıştığı gençlerden üniversite öğrencisi Ahmet Günsel'e yumruk atınca kavga başladı. Kavgaya Ahmet Günsel'in arkadaşları Çağrı Can Çay (21), İsmail Kaçmaz (21) ile Ahmet Bedir (20) de karıştı. Daha sonra bu olayın güvenlik kamerası ortaya çıkınca gençler yakalanıp tutuklandı. İlk mahkemede de zanlılara 1 yıl 10 ay hapis cezası verildi.
Hükmün açıklanmasını geri bırakan mahkeme, sanıkların tahliyesine, tutuksuz sanık İsmail Kaçmaz'ın ise beraatine karar verdi.
Cezaevi çıkışında ailesine sarılan Günsel, olayın sanıldığı gibi olmadığını söyleyerek, "Yaptığımız hareketi doğru bulmuyoruz. Hayatım boyunca karakolun kapısından içeri girmedim, üniversite öğrencisiyim. Olay anında ilk yumruğu bana Agit attı. Kendisinin engelli olduğunu bilsem vurmazdım. Cüzdanımı alıp ceketinin içine koyuyor. Karakol önünde de yine bana ait cüzdanın içerisindeki 280 lira olan burs paramı alıp, cüzdanı atıyor. Sanıldığı kadar masum değil. Yine de tüm Türkiye'den özür dilerim. Paramı çaldığı için ondan ben şikayetçiyim" dedi.
Çağrı Can Çay ise cezaevinde kaldıkları 1 ayda öğrenimlerinden geri kaldıklarını belirterek, "Böyle olmasını istemezdik, tüm kamuoyundan bizleri affetmelerini istiyoruz, özür dileriz" diye konuştu.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya
 

 

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