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Dolu uyarısı kapalı otoparkları doldurdu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından dolu yağışı olabilme ihtimaline karşın vatandaşlar araçlarıyla kapalı otoparklara akın etti. Mediciyeköy’deki 7 katlı bir otopark ise aşırı talep nedeniyle dolunca, görevliler girişe “dolu” tabelasını koydu.

Dolu uyarısı kapalı otoparkları doldurdu

22 Ağustos 2017 14:18
Dolu uyarısı kapalı otoparkları doldurdu - Tıkla İzle

Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarılarının ardından AKOM’un da dolu yağışı yarısında bulunması sonrasında İstanbullular bu sabah araçlarıyla kapalı otoparklara akın etti. Geçtiğimiz dolu yağışlarının araçlara hasar vermesi nedeniyle Mecidiyeköy’deki 7 katlı bir otopark doldu taştı. 600 araç kapasitesi olan otoparkın doluluk oranının yüzde 90’a çıktığı otoparkta, yetkililer girişe “dolu” tabelası koydu. Tabelayı gören sürücüler ise başka otoparklara yönlendi.

Aracını otoparka çeken Gökhan isimli bir vatandaş, “Dolu uyarısı nedeniyle aracı otoparka çektik. Geçtiğimiz yağışta aracım zarar gördü. Bu şekilde önlem alıyorum” dedi.

Doğan Can Cesur


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