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Dolu yağışında arabası zarar gören vatandaşlar soluğu oto sanayide aldı

İstanbul’u etkisi altına alan şiddetli dolu yağışı park halinde ve seyir halinde olan araçları da etkiledi. Yağıştan arabası zarar gören vatandaşlar soluğu oto sanayide aldı.

Dolu yağışında arabası zarar gören vatandaşlar soluğu oto sanayide aldı

28 Temmuz 2017 11:58
Arabası zarar gören vatandaşlar soluğu oto sanayide aldı - Tıkla İzle

İstanbul’da şiddetli dolu yağışı ve rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Bir çok elektrik direği, ağaç ve istinat duvarı devrilirken bazı noktalara yıldırım düştü. Dolu yağışından otomobiller de nasibini aldı. Deyim yerindeyse arabaların kaportaları köstebek yuvasına dönerken camları ve aynaları da kırıldı. Yağıştan dolayı arabası zarar gören vatandaşlar soluğu oto sanayide aldı. Aracının kaskosu olanlar maddi olarak rahat etse de olmayanlar için durum aynı olmadı.

“3 bin 500-4 bin 500 arası bir hasarımız var”

Yağıştan dolayı arabası zarar gören bir vatandaş, “Arabanın ön camı kırık. Diğer yerler de sanki kızamık geçirmiş gibi her tarafta maddi hasar var. 3 bin 500-4 bin 500 arası bir hasarımız var. Her tarafında ceviz gibi noktalar oluşmuş. Tavan, taban, bir çok yerinde var. Sanayiye önce niyetlendik, açmamışlardı. Bugün bizim gibi daha fazla insan olabileceğini düşündük. Sıra olacağını düşündük. Rahatlamasını bekledik. Bu saatte hala sıra bekleyip anca sıra bize geldi. Yoğunluk var. Epey bekledim” dedi.

“Sanki havadan taş yağıyordu”

Oto sanayide sıra bekleyen bir başka vatandaş ise “Akşam saat 18.00 sıralarında sanki havadan taş yağıyordu. Paramparça oldu. Arka cam patladı. Ben 45 yaşındayım. İlk defa böyle bir şey gördüm. Arka cam kırıldı. Ayna kırıldı. Farların hepsi kırıldı. Yarım saatlik gökten taş yağdı. Buz parçaları yağdı. Sabah ilk işim kaskoyu aradım. Beni buraya yönlendirdiler. Şimdi cam taktıracağız” ifadelerini kullandı. 

Caner Sönmez


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