Dolunun vurduğu araçlarınızın değerini düşürmeyin

Yaz mevsiminde yaşanan dolu yağışları, vatandaşları olumsuz etkiliyor. Araçlarda dolu sebebiyle meydana gelen hasarları tamir ettirmek için tamircilerin yolunu tutan vatandaşlar, araçlarının orijinalliğini bozmadan ve boya kullanılmadan düzeltilmesini istiyor. Boya ve parça değişimi yapıldığında araçlarının değerlerinin düştüğünü belirten vatandaşlar, bu sebepten 'Boyasız göçük onarımı'nı tercih ediyor. Eskişehir'de boyasız göçük onarımı hizmeti veren Göksel Aktürk, özellikle İstanbul'da yaşanan dolu olayı sonrasında araçları zarar gören vatandaşların tatil bölgelerine gittikleri sırada Eskişehir'de araçlarını kısa bir sürede eski durumuma getirebileceklerini söyledi.

"Orijinalliklerini koruyarak düzeltme işlemi gerçekleştiriyoruz

Eskişehir'de boyasız göçük onarımı hizmeti veren Göksel Aktürk, değişik yöntemler kullanarak göçük onarımı yaptığını söyleyerek, "Silikon ile yapıştırılıp plastik aparatlar yardımıyla çektirme yaparak, akabinde de hassas çekiç ve kalem uçlarımızla tesviye yaparak, tamamen boya kullanmadan düzeltme işlemi gerçekleştiriyoruz. Birde özel demir çubuklarımız var değişik şekillerde. Onlarla masajlama yöntemi ile sacın altından kuvvet uygulayarak göçükleri boya yapmadan, orijinalliklerini koruyarak düzeltme işlemi gerçekleştiriyoruz" dedi.

"Bin lira ile 4 bin lira gibi rakamlar arasında değişiyor"

Düzeltme işleminin bin lira ile 4 bin lira arasında değişiklik gösterdiğini belirten Aktürk, onarım zamanın da araçlardaki hasara göre değişkenlik gösterebileceğini ifade etti. Aktürk, "Araçlara göre değişiyor desek doğru olur. Bazı araçlarda alüminyum aksamlar var. Alüminyum aksamlarda düzeltmek daha zaman alıcı oluyor. Zaman maliyeti zaten bizim konumuz bir yerde. Burada genel anlamda gündemde bin lira ile 4 bin lira gibi rakamlar arasında değişiyor diyebiliriz. Bazı araçlarda dolunun şekli belli değil. 10 tane olabiliyor bir araçta 100 tane de. 3 bin tanenin üzerinde özellikle saydığımız çok sık ama çok küçük göçüklerimiz oldu maalesef. Burada zaman aralığı diye bir şey yok. Araçlara göre değişiyor. 1 günde teslim ettiğimiz araçlar da var, 1 hafta süren araçlar da. Bu tamamen göçüğün yapısı ile alakalı bir durum" şeklinde konuştu.

"Boyasız göçük düzeltme yöntemi ile yüzde yüz sonuçlar alınabiliyor"

Alüminyum aksamlı olan araçlarda göçük onarımının zor olduğunu ama yüzde 90 oranında düzeltme gerçekleştirilebileceğini aktaran Aktürk, "Dolu yağışında bütün göçükler yüzde yüz düzeliyor diyemeyiz. Bunu hiçbir göçükçü arkadaşım diyemez. Çünkü özellikle alüminyum aksamlarda göçüğün çok aşırı derecede büyük olması sebebiyetiyle sacda oluşan aşırı uzamada tabiki düzeltmeler yüzde doksana kadar çıkartılarak düzeltilebilir. Genel anlamda tabi ki kaporta ve boya olmadan tamamen boyasız göçük düzeltme yöntemi ile yüzde yüz sonuçlar alınıyor, yapabiliyoruz. Bunu da insanlarımız böyle bilsin" diye belirtti.

"Herkese geçmiş olsun"

İstanbul'da 27 Temmuz'da gerçekleşen dolu yağışında aracı hasar gören Salih Düzgüner, 27 Temmuz günü İstanbul'a gitmiştim. Dolu yağışına denk geldik. Arabanın camı kırıldı. Sol taraf komple tavan ve kaput olmak üzere zarar gördü. Hayatımızda ilk defa başımıza böyle bir şey geldi. Arabamız baya bir hasar gördü. Eskişehir'de de Göksel ustamız var. Eskişehir'de herkes bilir. Ona getirdik arabamızı. Herkese geçmiş olsun. Bütün araçlar bu şekilde" açıklamalarında bulundu.

Mustafa Köken - Burak Tekin