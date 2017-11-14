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Domates yüklü kamyon traktöre çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Bursa'da kamyonun traktöre çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Domates yüklü kamyon traktöre çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

14 Kasım 2017 23:00

Edinilen bilgiye göre kaza, İznik ilçesine bağlı Adapazar-İznik karayoluna Karatekin köyü mevkiinde meydana geldi. Bayram Çün'ün (79) kullandığı 54 FH 214 plakalı zeytin yüklü traktöre, aynı istikametten gelen Muharrem K. (43) idaresindeki 16 H 2776 plakalı domates yüklü kamyonun arkadan çarptı. Kazada traktör sürücüsü 4 çocuk babası Çün, olay yerinde hayatını kaybetti.

Araçta sıkışan Muharrem K. da itfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışmaları sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı. Ağır yaralı sürücü 112 sağlık ekiplerince İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı. 

Öte yandan olay yerinde hayatını kaybeden traktör sürücüsünün oğlu, babasının cansız bedeni başında sinir krizi geçirdi. Kamyon sürücüsü Muharrem K.’nin babası ise sıkışan oğlunun başında bekledi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

Halil Ataş
 

 

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