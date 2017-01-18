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Donan gölde zorlu balık avı

Bitlis'in Ahlat ilçesine bağlı Ovakışla beldesinde tamamen donan Nazik Gölü’nde balıkçılar buzları kırarak gün boyu nafakalarını çıkarmak için çabalıyor.

Donan gölde zorlu balık avı

18 Ocak 2017 10:17

Nazik Gölü donunca, Ahlatlı balıkçılar Eskimo usulü buzları kırıp zorlu balık avı gerçekleştiriyorlar. Sabahın erken saatlerinde kilometrelerce kar ile buzda yürüyerek gün boyu avlanan balıkçılar, meşakkatli geçen balık avının sonunda tuttukları balıkları satarak ailelerini geçindiriyor. Balıkçılar, soğuk ve ağır kış şartlarına rağmen her gün kilometrelerce yürüyerek donan gölde gözenekler açıp aynalı sazan avlamaya çalışıyor. Beş çocuk babası olan 45 yaşındaki Cevdet Öğe isimli balıkçı, 25 yıldır balık avlayarak ailesini geçindirdiğini söyledi. Bin bir zahmetle balık avına çıktıklarını anlatan Öğe, "Kışın yapacak başka bir işimiz yok. Tek geçim kaynağımız balıkçılık. Bizler Nazik Gölü'nden çıkardığımız aynalı sazan balığı ile geçimimizi sağlıyoruz. Aralık ayında donan göl, nisan ayında ancak çözülüyor. Kazma ve küreklerle 20 santimetre kalınlığındaki buzları kırıyoruz. Çok olmasa da çıkardığımız balıklar evimizin geçimini sağlamaya yetiyor. Bazen eli boş, bazen de günde bir kaç kilogram balık avlayarak evimize dönüyoruz. Bugün ise 10 kilogram balık tutabildik” dedi.

Gölden aynalı sazan, çay sazanı ve inci kefali avladıklarını belirten balıkçı Cevdet Öğe, sazan balığının kilosunu 8 liradan, çay sazanının kilosunu 4 liradan, inci kefalinin kilosunu ise 1,5 liradan sattıklarını sözlerine ekledi. 

Serdar Adıyaman
 

Etiketler: balık avı, göl


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