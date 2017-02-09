Sibirya soğuklarının etkisini sürdürdüğü Ağrı’da, Murat Nehri’nin büyük bir bölümü dondu. Günlük yaşam olumsuz etkileyen soğuk havalardan nasibini alan Fırat Nehri’nin en önemli kollarından biri olan Murat Nehri de buzla kaplandı. Buz tutan nehrin üzerinde sürü halinde gezen köpeklerin yavrularıyla birlikte oyun oynaması ilginç görüntüler oluşturdu.

Her sene olduğu gibi bu yıl da Murat Nehri’nin buz tuttuğunu belirten Fatih Taş isimli vatandaş, “Geçen sene de nehrin tamamı buz tutmuştu. Ağrı, geçtiğimiz günlerde eksi 40 derece ile rekor kırmıştı. Geçen senelerde nehrin tamamı buz tutuyordu. Vatandaşlar buz tutan nehrin üzerinde yürüyordu. Bu yıl nehrin tamamı donmadı” dedi.

Mahalle sakinlerinin kovduğu köpeklerin nehrin kenarında bulunan çöplükten beslendiğini ifade eden Taş, “Köpekler bizim için tehlikeli değil. Belki geceleyin biri tek başına geçerse, o zaman tehlikeli olabilir. Köpeklerin yeri de artık nehrin kenarı oldu” şeklinde konuştu.

Ahmet Genç

