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Döner bıçaklı saldırgan güvenlik kamerasında

Adana’da Galatasaray-Beşiktaş maçının ardından kafeden çıkan taraftarlar arasında çıkan, 1'i ağır 3 kişinin yaralandığı kavgada bıçak ve döner bıçağıyla taraftarları kovalayan şahıslar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Döner bıçaklı saldırgan güvenlik kamerasında

30 Nisan 2018 14:47
Döner bıçaklı saldırgan güvenlik kamerasında - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Galatasaray - Beşiktaş maçının ardından kafelerden çıkan taraftar grupları karşı karşıya geldi. Tarafların arasındaki tartışma, bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü. 3 kişinin yaralandığı kavgada döner bıçağıyla boğazından yaralanan Taylan Çınar'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralılar çeşitli hastanelerde tedavi altına alınırken polis olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı. 

Kavga sırasında bıçak ve döner bıçağıyla taraftarları kovalayan şüpheliler, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.  

Nuri Pir - Rüşan Anıl Atar

 

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