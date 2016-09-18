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Dönüş yoğunluğu yolcuları da şoförleri de çileden çıkardı

Bayram tatilinin bitmesiyle Bayrampaşa Otogarı’nda dönüş yoğunluğu başladı. Otobüslerin otogar girişinde kilometrelerce kuyruk oluşturduğu görülürken, bazı yolcular ise yoğunluk sebebiyle çareyi bavullarını alarak yürümekte buldu.

Dönüş yoğunluğu yolcuları da şoförleri de çileden çıkardı

18 Eylül 2016 11:55
Dönüş yoğunluğu yolcuları da şoförleri de çileden çıkardı - Tıkla İzle

9 günlük bayram tatilini fırsat bilip şehir dışına çıkan İstanbullular dönüşe başladı. Tatilin son gününde Bayrampaşa Otogarı’nda yoğunluk oluştu. Otobüslerin otogar girişinde kilometrelerce kuyruk oluşturduğu görülürken, bazı yolcular ise yoğunluk sebebiyle çareyi bavullarını alarak yürümekte buldu. Yoğun trafik yolcuları etkilediği kadar otobüs şoförlerini de çileden çıkardı.

Öte yandan, durumu fırsata çevirmek isteyen bazı vatandaşlar da yolcuların valizlerini ücret karşılığında el arabalarıyla taşıdı.

OTOBÜS ŞOFÖRÜ DE TRAFİKTEN DERT YANDI

İzmir’den geldiğini söyleyen bir vatandaş, “01.30’da hareket ettik. Başka çare yok” derken bir başka vatandaş, “2 saattir trafikteyiz. 24 saat yol çekilmez, sıkıldık” diye konuştu.

Siirt’ten gelen bir vatandaş ise trafikten dolayı yürümek zorunda kaldığını belirterek, “1 saat oldu. Çocuk durmadı, sabırsızlandı. Ben de indirdim. Yapacak bir şey yok” şeklinde konuştu.

Bir yolcu otobüsünün şoförü ise “Burada 2 saattir trafikteyim. 10 saat oldu Çorum’dan buraya geleli” dedi.

Tugay Saday

Etiketler: Bayrampaşa Otogarı


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