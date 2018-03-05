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Dördüncü Merkel dönemi 14 Mart’ta başlayacak

Yaklaşık yedi aydır hükümet kuramayan Almanya’da 14 Mart’ta dördüncü Merkel dönemi başlayacak.

Dördüncü Merkel dönemi 14 Martta başlayacak

05 Mart 2018 15:36

Almanya’da Sosyal Demokrat Parti (SPD) üyelerinin Hristiyan Birlik partileriyle koalisyona yeşil ışık yakmasının ardından, Başbakan Angela Merkel kurulacak koalisyonla ilgili açıklama yaptı. 

Büyük koalisyon hükümeti kurulmasının üçte ikilik oy çoğunluğuyla onaylamasından memnuniyet duyduğunu, hükümetin bir an önce göreve başlamasının büyük önem taşıdığını belirten Merkel, Federal Meclis’in 14 Mart’ta kendisini başbakan seçeceğini umduğunu, hükümetin Almanya’daki insanlara hizmet vermesi için bütün gücüyle çalışacağını dile getirdi. Merkel, yeni hükümetin önceliğinin "istihdamı güvenceye almak ve Almanya’da halkın hayat şartlarını kolaylaştırmak" olacağını ifade etti. 

ABD Başkanı Donald Trump’ın çelik ve alüminyum ithalatına getirdiği ilave gümrük vergisi kararına değinen Merkel, Avrupa’nın güçlü Almanya’ya ihtiyacı olduğunu söyledi.
(Mehmet Koca/İHA) 

Etiketler: merkel

 

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