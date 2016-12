AK Parti İl Başkanı Nazmi Ünlü, CHP İl Başkanı İsmail Atakan Ünver, MHP İl Başkan Yardımcısı Durmuş Yıldızbaş, SP İl Başkanı Şaban Şahin ile Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünü ziyaret etti. Ziyarette parti il başkanları, İstanbul’daki saldırıda hayatını kaybeden polisler için başsağlığı diledi. Daha sonra il başkanları teröre karşı ortak hazırlanan bildiriye imza attı.

Partiler adına imzalanan ortak bildiriyi okuyan AK Parti İl Başkanı Nazmi Ünlü, “10 Aralık 2016 günü İstanbul'da Beşiktaş Vodafone Arena’nın yanında görevli polislerimize ve sivil vatandaşlarımıza karşı gerçekleştirilen hain saldırı aziz Türk milletinin birliğine, bekasına ve bütünlüğüne yönelik vahşi bir terör saldırısıdır. Bu saldırıyla hiçbir kutsalı tanımayan teröristlerin bir kez daha insanlık düşmanı terör yöntemlerini devreye soktuğu aşikardır. Hangi terör örgütü olursa olsun bu saldırıyı yapanlar bilsin ki, aziz milletimizin birlik ve beraberliği bozulmayacak bilakis daha da güçlenecektir. Unutulmamalıdır ki hiçbir talep terörizme ve şiddete dayalı eylemlere dayanak gösterilemez. Terör bir insanlık suçudur. Terör, hiçbir zaman Türkiye’yi teslim alamayacak ve aziz milletimizi yıldıramayacaktır. Zira kadim bir geçmişe sahip bu aziz millet, şanlı tarihi boyunca önüne çıkan birçok engeli birlik ve beraberliğini koruyarak, ortak aklı ve bilinci devreye sokarak bertaraf etmiştir. Şanlı tarihimizden aldığımız bu güç ile terör saldırıları karşısında millet olarak topyekun mücadele edeceğimizden ve birbirimize daha da çok kenetleneceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Teröre vereceğimiz en güzel cevap kardeşliğimizi daha da güçlendirmektir. Daha önce PKK, DEAŞ, DHKP-C, FETÖ ve diğer terör örgütlerinin benzer şekilde yaptığı bu terör eylemleri karşısında millet olarak nasıl dik durduysak, nasıl terörün amacını boşa çıkardıysak yine aynı şekilde çelikten bir irade ortaya koyacağız. Geçmişte defalarca canlı bomba eylemlerine girişen ve masum insanları katleden, PKK ve DEAŞ gibi kanlı terör örgütlerinin ve onların arkasındaki güçlerin ve destekçilerinin milletimizin bu güçlü iradesi karşısında yok olacağı aşikardır. Milletimiz müsterih olsun. İnsanlık düşmanı teröristler yenilecek, aziz Türk milleti ve devleti muzaffer olacaktır. Millete kastetmeye kalkışan teröristler ya yok olacak ya da adalete hesap verecektir. Bizler, acımızın ortak olduğunu ve her türlü siyasi düşünce farklılığını bir kenara koyarak bu derin acıyı paylaştığımızı, yüreğimizde hissettiğimizi özellikle ifade ediyoruz. 15 Temmuz’da milletimize ve onun iradesine karşı yapılan FETÖ darbe girişiminde ortaya koyduğumuz milli şuuru, bu terör saldırıları karşısında da göstereceğimizi tüm Karamanlı hemşehrilerimizin dikkatlerine sunuyoruz. Terörle mücadele konusu Türkiye'de siyaset üstü bir konudur ve parti görüşümüz, düşüncemiz farklı olabilir ama terörle mücadele konusundaki kararlılığımızın bir göstergesi olarak bu konuda yapılacak her türlü çalışmada, alınacak her türlü kararda, partilerimiz adına bizler il başkanları düzeyinde gerekli katkıyı sonuna kadar vereceğiz. Bizler bu bildiriye imza atan siyasi parti il başkanları olarak, devletimizin bekası ve aziz milletimizin huzuru için, terörle mücadelede güvenlik güçlerimizin sonuna kadar yanındayız. Birlik ve bütünlüğümüze, huzur ve güvenliğimize yönelik insanlık dışı terör saldırılarını şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. Terör ve şiddet, hiçbir zaman hedefine ve amacına ulaşamacayacaktır. Aziz milletimizin teröre asla boyun eğmeyeceğini, Türkiye Cumhuriyeti'nin bu oyunu bozacak güç ve kudrete sahip olduğunu kararlılıkla ilan ediyoruz. Bu terör saldırısı neticesinde şehit olan polislerimize ve vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Başta Emniyet teşkilatımız ve bu hain saldırıda yakınlarını kaybeden aileler olmak üzere milletimizin başı sağ olsun” dedi.

Yapılan basın açıklamasının ardından parti il başkanları ile Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, polislere karanfil dağıttı.

Mehmet Dağlı